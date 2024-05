Un cómic da vida a los elementos de la tabla periódica

Los casi 100 elementos de la tabla periódica toman vida en un novedoso formato que hace la química más comprensible para todos, tanto para mayores como para pequeños. "La tabla periódica. Un cómic con mucha química", es una obra colaborativa publicada por la editorial Andana, coordinada por la catedrática de Química Inorgánica Adela Muñoz, e ilustrada por la dibujante Raquel Gu.

La coordinadora del libro —que también se ha publicado en versión en valenciano, "La taula periòdica, un còmic amb molta química"— presentará el cómic este jueves en la Librería Cresol de València— y también impartirá una conferencia en la Universitat de València (UV).

El cómic tiene como protagonista la tabla periódica y a sus elementos que se convierten en personajes con voz y se presentan a si mismos, desvelando sus características y detalles sobre ellos. Adela Muñoz es profesora en la Universidad de Sevilla y explica que el germen del proyecto surgió en 2019, cuando propuso a sus estudiantes de grado que eligieran un elemento y lo explicaran al resto de la clase.

De algunos surgió la idea de disfrazarse y, luego, acabó siendo un ‘desfile’ en la Casa de la Ciencia del CSIC en Sevilla. Más tarde se hizo un cómic online con algunos de los elementos que «funcionó muy bien» y recibió muchos premios.

Años —y una pandemia— después, cuando Muñoz pensaba que el proyecto ya se había quedado ahí, «la editorial Andana vio potencial para hacer el cómic de toda la tabla periódica», indica. Y no se equivocaron. Nada más salir a principios de 2024, el libro en castellano ya precisó una segunda edición. En total han participado 91 autores pues, además de a algunos de sus alumnos, Muñoz también ha tenido la colaboración de otros profesores (algunos jubilados o de Secundaria); investigadores e, incluso, un rector.

En total, 15 universidades implicadas y cada elemento descrito por una persona diferente con una página cada uno.

Dos páginas del cómic. / Levante-EMV

«Se cuentan aspectos curiosos de toda la tabla periódica y su relación con el día a día. Raquel Gu usa colores primarios y con un trazo muy definido, ha sabido sacar la cara amable», expone la coordinadora. Así, el cómic cuenta parte de la historia de la tabla periódica, los conflictos de algunos elementos, los nombres que provienen de la mitología griega, las ‘guerras’ científicas para atribuir los descubrimientos, los que son venenosos, los que hay en los móviles... todo esto y más, de una manera amena y didáctica, dejando de lado la «quimiofobia» que sufren muchos estudiantes de Secundaria.

«Es un cómic distinto que habla de aspectos tangibles. Tiene muchos enfoques y un humor diferente, porque es una obra colaborativa de 91 personas, todas centradas en sacarle punta y atractivo a los elementos», asegura. Asimismo, dice que gusta a un «espectro amplio de gente: hay catedráticos que me han dicho que han aprendido cosas nuevas, y también sé que lo leen niños de Primaria y lo están recomendando en institutos», añade.

"Hace falta una formación básica"

«Desde 1992 estoy muy concienciada en que la obligación de los profesores no es solo enseñar al alumnado, sino también hablar de la investigación y la ciencia fuera de aulas y laboratorios». Así, Muñoz defiende que la sociedad «debe estar formada científicamente». «Hace falta una formación básica y que la gente no viva de espaldas a la ciencia. Siempre hay que tener una mirada crítica, pero no se puede negar la ciencia por sistema», afirma, en referencia a los actuales negacionistas, terraplanistas, antivacunas...

«Además, hay una belleza intrínseca de la ciencia que quiero compartir», destaca.

En esta tarea, también lleva más de 30 años recuperando los nombres de científicas olvidadas por la historia. Es autora, entre otros, de "Sabias" (EnDebate, 2012), un auténtico best seller con más de 10 ediciones.

