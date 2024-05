Crónica Taronja

La ilustración valenciana y el arte africano se unieron de nuevo en la exposición de peces solidarios de la entidad valenciana One Day Yes. La muestra «Mbili wa samaki» de la galería CLC Arte dirigida por Carla Alabau, forma parte de las Jornadas de Ilustración de Valencia (JIV) que se clausuró con la subasta de los «Peces» que formaban parte de la exposición en La Nau. Artistas como Paco Roca, María Herreros, Cento Yuste, MacDiego, Mique Beltrán, Ricardo Cávolo, Victor Visa, Vinz Feel Free, Paula Bonet, Belén Segarra, Lucía B y Jose Pla, junto a invitados como Ana Mansergas, Carla Gómez-Lechón, Paula Bonet, Amparo Carbonell, Carla Alabau, May Hidalgo, Empar Piera, Enzo Yuste, Mon Spider, el artista madrileño Luis Miguel, las farmacéuticas Lirios Vañó y Julia Climent y la pediatra Antonia Folch quisieron colaborar con esta bonita iniciativa.

El Paraninfo de la Universidad Literaria de Valencia en la calle la Nave ha sido el lugar elegido por el mundo vicentino para celebrar junto al Altar de la Pila Bautismal de San Vicente Ferrer -coincidía con el cuarenta aniversario que se hacía allí- la proclamación de la Clavariesa 2024 a Almudena Torres Domínguez. El encuentro, siempre elegante y emotivo, estuvo animado por un recital de la soprano Irina Avramenko y el tenor José Luis Luri. Más tarde, los invitados entre los que se encontraba Rafael Tormo, el pregonero; Mariló Escrig y Alejandro Terol, secretaria y presidente de los clavarios del Cristo de la Fe; el traumatólogo Enrique Gastaldi y su mujer Pepa Llorens, Camarera del Cristo de la Fe 2.024; la Honorable Clavariesa de las fiestas vicentinas, doña Toña Játiva; Inma Hernández, que fue Camarera hace dos años y Carmen Lapuente de la Junta Central Vicentina, cenaron en el Ateneo de Valencia disfrutando la velada.

Y seguimos con celebraciones. El próximo mes junio se casará en S. Juan del Hospital Carla Oliden Vernetta con Carlos Izquierdo Achirica tras ocho años juntos. Tras el enlace se ofrecerá una cena en la Masía del Carmen. De momento la novia ha celebrado su segunda despedida de soltera en La Fabriqueta, su finca familiar de Bocairente, con su mamá, Laura Vernetta Tallada, y un estupendo grupo de amigas de la facultad y familiares como Celia Casasús, Eva, Laura y Marta Vernetta, Marisa Cabo, Adela Casamayor, Maribel Díaz, Belén Lloria, Lina Navarro y Merche Pujalte. La primera despedida fue sorpresa de sus compañeras de Guadalaviar, que le sorprendieron con un mágico viaje a Bilbao. Larga vida al amor.

Coté Maldonado Santonja se acercó el día de la Virgen de los Desamparados, como tantos valencianos, a la Basílica junto a su familia. Carmen, Luis y Mercedes Santonja, Manuel Peris Santonja con su hijo Lolo Peris Montoro; Carmen y Javier Maldonado Santonja, se reunieron para ir y tomar luego un café en la plaza de la Reina tras el madrugón. Una preciosa costumbre.

La empresaria Cary Fragueiro ha inaugurado su boutique de ropa de inspiración ibicenca esta semana en la calle Almirante Cadarso. Allí reunió a un grupo de amigos y clientas que se lo pasaron estupendamente tomando un vino en la calle y disfrutando del buen tiempo, la compañía y la nueva colección de vestidos para este verano. Allí vimos a los diseñadores Alejandro Resta y Gau; Rafa y Pepito de Rafaelangel peluqueros; la modelo y amiga íntima de Cary, Lucía Aparicio; Pilar González, Ana Toledo, Inma Sanchís, María Escolar, Amparo Olmos, Juana Ballester, Margarita Pons, Luisa Vañó de Villota y Tony de Cabo, entre otros. Las modelos Bea Malabé, Neus Mira, Natalia Rassakazova, Vicen Fernández, María Benimeli, Arantxa Espinosa, Zazu y Elena Pérez-Jorge, lucieron los preciosos vestidos.

Y rematamos la semana dando la enhorabuena a todo el equipo femenino de Valencia Basquet y a Vicente Sebastiá Alcácer, su Responsable Médico y co-director de las clínicas Ypsilon, por conseguir el triplete tras haber ganado esta temporada Supercopa, Copa de la Reina y Liga. «Lo han ganado todo, y ya forman parte de la historia de la ciudad», ha destacado María José Català, nuestra Alcaldesa.

Somos muy taronja, Lamarquesa Rockers…