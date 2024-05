Noche de amistad en Madrid entre Victoria Federica, Roca Rey y Tana Rivera

Disfrutando de sus amistades en Madrid, así ha pasado el diestro Andrés Roca Rey este fin de semaa en la capital en el que ha vuelto a la plaza de toros de Las Ventas con motivo de la Feria de San Isidro. Una vez más haciendo gala de la maravillosa amistad que comparte con la sobrina del rey Felipe VI, Roca Rey y Victoria Federica se encontraron en la capital junto a su grupo de amigos más cercano entre los que también pudimos ver a Tana Rivera, al influencer Tomás Páramo o Berenice Lobatón -hija de Paco Lobatón-.

Cómplies y cercanas

Tras una jornada taurina, en la que Victoria Federica apoyó a su amigo una vez más desde el tendido de las Ventas, Roca Rey y la joven se reunieron de nuevo en un conocido restaurante de Madrid donde disfruaron de una agradable cena de amigos entre en la que pudieron ponerse al día sobre sus respectivas vidas. Haciendo gala de la bonita relación de amistad que comparten la hija de Francisco Riveray la hija de la infanta Elena desde hace años, ambas estuvieron muy cómplies y cercanas durante toda la velada.

Ajena a los constantes rumores que apuntan a que podría comenzar su andadura en el mundo de la interpretación participando en una película, Victoria se mostró especialmente relajada y es que, como es habitual, la joven evitó a toda costa cualquier tipo de declaración o cercamiento con la prensa. Tras varias horas en el interior del retaurante, los asistentes a la cita fueron abandonando el lugar escalonadamente para evitar que se les fotografiara a todos juntos y es que, sin lugar a dudas, prefieren mantener su amistad alejada del foco mediático.

J. Roch

La defensa de Tana

Tana demostró su estrecha relación con Victoria Federica 'sacando las uñas' ante las cámaras para protegerla. Y es que algo debió sentar mal durante la cena a la infuencer, ya que antes de que abandonase el lugar la hija de Francisco Rivera se enfrentaba a la prensa para intentar que no grabasen a su amiga.

"Oye, perdonadme, una cosa, es que ya lleváis toda la tarde, eso no es normal, ¿no?, ¿no creéis? Hola, ¿qué tal? Yo entiendo perfectamente que sea vuestro trabajo pero... entender que hay una persona que se encuentra mal Y ahora que va a salir aquí y vais a seguir grabando... O sea, es que me parece que está fuera de lo... ya de lo... sentimental. Lo veo fuera de lo normal, la verdad. Me parece que ya rozáis la falta de educación. No me parece bien, ¿no vais a dejar de grabar nunca?" exclamaba muy tensa, sin dar ninguna pista de que la persona que no se encontraba bien era la mismísima nieta del Rey Juan Carlos.

Viendo que no convencía a la prensa para abandonar el lugar, Tana salía minutos después del restaurante con Victoria agarrada de su brazo y no dudaba en acompañarla hasta el coche que la esperaba a pocos metros de allí. Y mientras la hija de la duquesa de Montoro se mostraba muy enfadada con la prensa, a la de la infanta Elena parecía no importarle en absoluto que la grabasen, sonriendo en todo momento antes de poner rumbo a su domicilio para descansar.