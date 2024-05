Ibai Llanos, ingresado en Mexico: "Estoy jodido"

¬ŅQui√©n dijo que el picante no es peligroso en dosis altas? Todos en alg√ļn momento de nuestras vidas hemos coqueteado con el picante, eso s√≠, sabiendo parar a tiempo y sin mayores problemas, como mucho, unas horas complicadas con molestias que no han ido a m√°s. Puede que en Espa√Īa no afecte tan duramente a la salud digestiva tanto como en M√©xico. Porque no olvidemos que los picantes que all√≠ se pueden degustar son de otro nivel y pueden llegar a causar importantes da√Īos al cuerpo.

Que le pregunten al conocido streamer y youtuber Ibai Llanos, que el pasado domingo 26 de mayo tuvo que ser ingresado en un hospital mexicano por ingerir demasiado picante.

"Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo", pide Llanos a sus seguidores. Y es que un remedio que suele funcionar para paliar los efectos en el organismo es tomar un vaso de leche. Esta bebida contiene caseína, un tipo de proteína que absorve la capsaicina y la elimina antes de que comience la sensación de quemazón y ardor del picante.