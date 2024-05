Qué significa "All eyes on Rafah", la campaña viral sobre Gaza

El Ejército israelí volvió a bombardear este miércoles campamentos de desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde según el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras (MSF) ya no quedan hospitales operativos.

"Ayer por la mañana, tras otra intensa noche de bombardeos, los combates en Rafah llegaron a apenas 100 metros de nuestro punto de estabilización traumatológica en el área de Tal Al Sultán", explicó en un mensaje en vídeo desde el enclave Gaia Giletta, una de las enfermeras de MSF.

Video: Agencia Atlas / Foto: EFE

La enfermera aseguró que el grupo ha tomado la difícil decisión de cerrar el centro, después de que el personal, los pacientes y un centenar de civiles refugiados tuvieran que permanecer horas atrapados en sus instalaciones mientras afuera se escuchaban los disparos.

El conflicto entre Israel y Palestina se ha recrudecido en las últimas semanas. Israel bombadea casi a diario la ciudad gazatí de Rafah donde los ataques llegan hasta esta zona en la que se refugian desplazados palestinos, muchos de ellos mujeres, niños, discapacitados y ancianos.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Campaña en redes, 'All eyes on Rafah'

La situación es insostenible en la Franja de Gaza por este motivo, ciudadanos de todos los países se han movilizado a través de las redes sociales para pedir el fin de este sangriento conflicto que dura ya meses y en el que han muerto miles de personas. La campaña 'All eyes on Rafah' (Todos los ojos puestos en Rafah) se ha extendido a través de las redes sociales donde han movilizado miles de personas para demostrarle a los palestinos que no están solos en este conflicto. Es una muestra de apoyo que el mundo de las redes sociales está mostrando a los gazatíes.