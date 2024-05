El swiftie más inesperado de Moncloa

El día se vivió con gran expectación. Había nervios, emoción, pulseras de la amistad, lentejuelas y sobre todo ganas, muchas ganas de que Taylor Swift pisara el Santiago Bernabéu dentro de su gira mundial 'The Eras Tour', la más rentable de la historia. Más de 60.000 personas llenaron este miércoles en el primero de los dos conciertos de Taylor Swift en nuestro país. Hubo muchos swifties, como Fernando Martínez de Irujo, Nuria González y su hermana Yolanda, Kiko Narváez, Mariló Montero, Mari Ángeles Grajal o el juez Santiago Pedraz.

Taylor Swift en Madrid / Agencias

Pero sin duda, el swiftie más inesperado llegó del Palacio de la Moncloa: el ministro Óscar Puente, al que la estrella estadounidense no defraudó cuando, pasadas las 20.00 horas, hacía su aparición en el escenario -una pasarela elevada en mitad del estadio- con su ya emblemático body de brilli brilli rosa con el que presume en cada uno de sus shows de sus piernas interminables: "Ya salió la diosa y lo puso todo patas arriba", escribió en sus redes sociales el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así que el ministro Óscar Puente también participó de esa locura 'swiftie' y mostró algo eufórico por X -el antiguo Twitter- miestras subía vídeos del concierto de Taylor Swift en los que se escuchaban coreando cada uno de los éxitos de la cantante. Sin duda, Óscar Puente también vivió una de las noches más mágicas de sus vidas. "Tengo la ilusión de conocerla", le contó a Thais Villas en una pequeña entrevista para ‘El Intermedio’.

El mismo ministro también bromeó sobre el asenso del Real Valladolid a Primera División. Eso ya es un hecho y, por eso, dejó caer que el Santiago Bernabéu celebraba el asenso del equipo del técnico uruguayo, Paulo Pezzolano: "El homenaje a Pucela no podía faltar".

Los otros famosos

"Ha sido fantástico. Por supuesto que he cantado y he bailado" ha asegurado Nieves Álvarez; Begoña García Vaquero ha definido el show de Taylor Swift como "maravilloso". "Y ella es impresionante. He bailado, he cantado, he hecho de todo... ella es como de otra galaxia. Lo recomiendo muchísimo, es impresionante, yo me he quedadomo ¡guau! Repetiría" ha añadido la mujer de Pedro Trapote.