Begoña Rodrigo: “Como embajadora de TastArròs me encantaría que la gente se preocupe del arroz más allá de la paella”

La chef valenciana Begoña Rodrigo, del restaurante La Salita, está viviendo uno de sus mejores años a nivel laboral. Tras ganar una Estrella Michelin el pasado 2019, este año suma 3 Soles Repsol. Además, Rodrigo se convierte en embajadora de la séptima edición de TastArròs, que se celebra este fin de semana en la Plaza del Ayuntamiento con el fin de acercar la cultura arrocera a todos los visitantes.

¿Qué supone ser embajadora de TastArròs?

Soy embajadora del arroz durante todo el año. Para mí lo que ha supuesto y está suponiendo es un regalo. No me imaginaba nunca que iba a ser así porque estoy aprendiendo muchísimo. Me estoy dando cuenta de que es una pena que en València no tengamos el conocimiento ni el valor que hay acerca del arroz. No es solamente el grano y lo que se pone en la paella. Es todo el trabajo que hay detrás de los arroceros, de los arrozales, de l’Albufera. He aprendido todo el funcionamiento, desde el principio hasta el final. He conocido a la gente que trabaja ahí. Yo me siento muy orgullosa de ser embajadora y me encantaría poder poner mi granito de arena para que la gente dé un pasito más hacia adelante y se preocupe del arroz más allá de la paella.

¿Cree que la cultura del arroz no está bastante extendida en la Comunitat?

Está extendido lo que significa comer arroz o comer una paella, pero yo creo que la gente no tiene ni idea, por ejemplo, de que existe un Museo del Arroz en el Cabanyal, que sería necesario que todo el mundo lo conociera para que supieran la historia que hay detrás del arroz, que supiera lo que cuesta recolectar el arroz, cuántas mermas hay, el valor que tiene l’Albufera para la ciudad como ecosistema y lo que tenemos que hacer para que sobreviva la riqueza que nos da. Está muy extendido el turismo popular y la riqueza popular del arroz, pero no la intelectual.

¿Qué destacaría de este certamen?

Me parece que los certámenes populares que ponen a todos los restaurantes al mismo nivel, democratizan la cocina muchísimo. Te puedes encontrar desde restaurantes de Estrella Michelin hasta barrios muy tradicionales. Hay todo tipo de propuestas que nunca puedes ir y, de repente, te están ofreciendo un arroz; restaurantes que piensas que no hacen arroz, como es mi caso, y también te ofrecen arroz, u otras dosis de arroz. Nosotros vamos con una coctelería que está haciendo un cóctel con arroz. Es un momento muy bonito para hacer comunidad entre los cocineros y para que el pueblo entero pueda venir y probar los arroces de cualquier casa.

Los certámenes populares que ponen a todos los restaurantes al mismo nivel, democratizan la cocina muchísimo. Begoña Rodrigo — Embajadora TastArròs

¿Cuál es su plato estrella con arroz?

El arroz al horno. Yo creo que no está bien valorado en nuestra ciudad. Me parece que el arroz al horno es ‘Top 10’ ganador siempre. Me parece que es maravilloso y no se le hace bastante caso.

Algunos países suelen realizar platos típicos como la paella de una manera “peculiar”. ¿Se suele echar las manos a la cabeza?

Yo creo que hay que relajarse un poco, hay que bajar el pie del acelerador en ese sentido. La paella está como paella con denominación de origen con su receta. Aquí sí que tienen que estar todos los ingredientes, pero todo lo que se mete en una paellera es una paella. Cada uno que la haga como quiera. Si tú haces un arroz con cosas dentro de una paellera y a ti te gusta y estás feliz, todo para dentro.

A nivel personal, es un año de celebraciones con la estrella Michelin y los tres Soles Repsol. ¿Cómo ha cambiado su trabajo con estos reconocimientos?

Nosotros llevamos 19 años y, después de 19 años, estamos en un buen momento. Todo va con mucha más tranquilidad. Nosotros vemos los premios como una recompensa al trabajo. Seguimos trabajando, mejorando… Somos inconformistas. lo único que hacemos es disfrutarlos, los disfrutamos a tope y nos los tomamos como un buen piropo, pero sin más.

Es la cara visible, pero detrás hay un gran equipo trabajando.

En La Salita somos 32 personas que vamos todos a una, así que un premio no depende de una persona sola. El trabajo es importante. Siempre he dicho que nosotros somos un equipo. Yo soy la que doy la cara, la que estoy desde el principio, pero sin ellos no sería posible.

Siendo mujer también supone una mayor visibilidad. ¿Considera que hay más igualdad en el sector?

Yo creo que todavía hay mucho que recorrer. Aún faltan muchas mujeres en puestos, pero yo estoy peleando principalmente en hacer referentes para que la gente que viene detrás vea que hay mujeres, que pueden llegar a sitios, que no tengan que renunciar a tantas cosas como se nos ha hecho creer. Yo soy madre, tengo novio, he tenido amantes, he salido de fiesta, me voy de viaje… Hago todo como una persona normal y, además, puedo tener un negocio exitoso. Es importante que las nuevas generaciones vean que no hace falta solamente dedicarte a eso y morir en el intento para llegar.

¿Echó en falta esos referentes femeninos?

Había muy pocas. Realmente no es que hubiese pocas. Hay referentes femeninos, pero son referentes femeninos que primero han hecho su casa, han criado a sus hijos, han hecho su vida y después han empezado a ser populares dentro de la cocina. Quiero que la gente sea consciente que desde el principio se puede hacer sin necesidad de parar, sin tener que parar para tener hijos o para criar a la familia.

¿Creía aquella Begoña que ganó “Top Chef”, que luego llegarían todos estos reconocimientos?

Yo nunca me imaginé que iba a llegar. Ni imaginé y tampoco lo pretendí. Cuando tú no pretendes algo es complicado que vaya a pasar. Yo tampoco tenía ni idea de cómo se manejaba este mundo de la hostelería. Cuando me presenté en “Top Chef”, fueron momentos complicados porque pasé de ser una persona que quería que se me reconociera gastronómicamente a ser una persona de la tele. Tuve que trabajar el doble, pero no por ser chica, sino por haber salido de la televisión. Creo que con constancia y con trabajo cualquier persona puede conseguirlo. Yo no soy especialmente talentosa, o sea, que cualquier persona puede llegar.

Suscríbete para seguir leyendo