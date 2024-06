Un cartel monta el lío: insultos y spray negro por financiar casas 'solo a extranjeros' en Gran Canaria

El cartel montó el lío: 'Financiación hasta el 70% de viviendas para no residentes'. Lo pone hasta en inglés. Así figuraba hasta esta tarde de jueves la lona promocional que cuelga desde hace seis meses ante las obras de la construcción de 53 viviendas de la inmobiliaria Getaway Real Estate en Arguineguín, Mogán. En los dos últimos días, este anuncio inundó redes sociales y ataques verbales a través de llamadas anónimas. "Dejan fuera a los canarios", "sinvergüenzas"; "Saben la necesidad de viviendas que hay en la isla y se las financian a extranjeros". Esta tarde del jueves fue la última. Alguien roció con un bote de spray negro las palabras del cartel para no. Ahora se lee Financiación hasta el 70% de viviendas residentes. Los responsables de la inmobiliaria Getaway no salen de su asombro. Optaron esta semana por encargar un diseño publicitario distinto omitiendo esa frase original que "ha llevado a una confusión total por desconocimiento. Se venden a todos".

Lo confirmaba esta tarde del jueves María Jiménez Jiménez, directora de ventas del grupo Getaway Real Estate en Gran Canaria, sobre una promoción de viviendas en Arguineguín, que se enfrentó estos días a ataques, ira, o rabia con insultos xenófobos por el contenido publicitario del cartel anunciador. La falta de viviendas para residentes canarios, la estratosférica subida de precios de los inmuebles se sumaron al logo Financiación hasta un 70% de viviendas para no residentes de la inmobiliaria. Hizo saltar las alarmas entre los residentes y algo más.

Spray en negro

"El cartel lleva casi seis meses y en solo una semana saltó todo esto" comentó Jiménez, que avanzó que de momento la promoción ha vendido 42 de los 53 inmuebles "y solo 2 han sido adquiridos por extranjeros, uno de ellos incluso con doble nacionalidad, una de ellas la española".

Aclara que "no somos una inmobiliaria que financiamos la venta de viviendas. Es solo un anuncio. La confusión es clara y creo que es por desconocimiento". Describió cómo "nos han insultado y dicho de todo. Difamado en redes sociales y sin motivo". De hecho, Jiménez esgrime que cualquier persona con nacionalidad española tiene la posibilidad de obtener créditos del 80% al 100% para la compra de una vivienda a través de una entidad financiera siempre que cumpla con los requisitos. "Y dimos por hecho que esto se sabe", destacó. "Lo del 70% es únicamente el producto de un banco que abre la posibilidad a los extranjeros de comprar con financiación". La portavoz de la inmobiliaria enfatizó que "nuestro cliente es quien venga y nos pague, con su dinero o con el del banco, nos da igual su nacionalidad. Pero todos tienen el mismo derecho a saber los productos para acceder a una compra. No hay más".

Un producto para que compren extranjeros

La responsable del grupo aclara que en esta promoción dimos visibilidad y así lo expusimos en el anuncio, la posibilidad que tienen los extranjeros de acogerse a un paquete que ofrece UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), asociada a Banco Santander, para personas que no posean la nacionalidad española. Este paquete lo vende UCI hace cuatro años, que del mismo modo, los contemplan en su cartera de productos para residentes canarios y del resto del país con préstamos que van del 80 al 100%. Subraya Jiménez que "lo planteamos para el cartel de la promoción porque hoy día es imposible que una persona sin nacionalidad española pueda adquirir una vivienda si no la compra en efectivo". Este paquete financiero "lo oferta UCI hace cuatro años y nosotros nos enteramos a finales de 2023 y nos interesó".

Jiménez añade que el grupo Getaway figura en la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), "somos agentes CRS, (Certified Residential Specialist), la mayor designación que tiene un agente inmobiliario en España que en Estados Unidos es la titulación más prestigiosa que puede conseguir un agente inmobiliario que trabaja en el sector residencial. El agente que cuenta con la designación CRS tiene una formación avanzada y una experiencia contrastada en el sector" Explica la directora del grupo que aclara que "somos profesionales nos regimos por el código ético de un Realtor, que también lo somos".

De momento, la promoción de viviendas ha vendido 42 de las 53 viviendas. Solo quedan 11 pisos, todos en la primera planta de dos habitaciones por algo más de 300.000 euros.