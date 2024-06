El nuevo tatuaje de Alcaraz tras ganar Roland Garros: "No creo que mi madre me diga nada"

Carlos Alcaraz quiere dejar un recuerdo imborrable en su piel de su primer Roland Garros. Sufrió para conseguirlo. Pero sacó su orgullo, cabeza, corazón y piernas para conseguir un triunfo para la historia de un tenista que pocas veces, nunca, pierde finales. Esos partidos están para ganarlos, ya lo dijo él mismo en la previa de la final contra Alexander Zverev. Así que marcará en su tobillo izquierdo con tinta el triunfo en París.

Como tantas veces hizo con sus rivales Rafa Nadal, su referente, remonta y lo fulmina en cinco sets Alcaraz (6-3, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-2, en cuatro horas y 20 minutos), uno de esos elegidos que no conoce de riendas cuando fluye su tenis.

El tatuaje

"Me lo haré en el tobillo izquierdo. En Wimbledon fue en el derecho. Creo que pondré la fecha y una Torre Eiffel. Lo haré, pero ya les he dicho a mis padres que sólo será el primero de cada uno que consiga. No creo que mi madre me diga nada por el motivo que es", ha explicado el propio tenista en una entrevista en Prensa Ibérica tras lograr su tercer Grand Slam.

La conversación ha tenido lugar en la mañana de este lunes, tras celebrar el título anoche con su familia, su gente de Murcia y sus amigos en una cena en la que comió lo que no estaba comiendo por el tema del gluten: "Saqué el pie del acelerador. Me solté un poco y brindé con champán, era la ocasión. Hay que disfrutar este tipo de momentos. Después de todo el trabajo, del sufrimiento", ha declarado durante la conversación.

Todo lo contrario a su ídolo: Rafael Nadal es uno de los escasos deportistas que no tiene ningún tatuaje.

Alcaraz remonta hacia la gloria: primer Roland Garros, tercer Grand Slam / EFE

Necesitó cinco sets para imponerse a Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. Lo logró para dar la vuelta al marcador y dejar su nombre en la lista de campeones del Grand Slam francés. Su gran sueño de niño. Rafael Nadal ya tiene su heredero, que deja su huella sobre la tierra de la Phlippe Chatrier para convertirse en el décimo español, hombre o mujer, que conquista la gloria en París.

Cuánto dinero ha ganado

En el plano económico, Roland Garros repartirá 53,4 millones de euros, un 7,82% más que el año pasado. Su ganador, Carlos Alcaraz, se embolsará 2,37 millones de euros después de conquistar su primer Roland Garros. Una cifra ligeramente inferior si la comparamos con los 2,6 y 2,7 millones de euros que recibió tras ganar US Open 2022 y Wimbledon 2023, respectivamente.

Por su parte, el italiano Sinner se llevará 1,2 millones de euros. Los semifinalistas ganarán unos 620.000 euros, aproximadamente, y los cuartofinalistas, como Novak Djokovic, alrededor de 410.000 euros. Rafael Nadal, que cayó en primera ronda ante Zverev, se llevará unos 72.000 euros.

Cuánto dinero ha ganado Alcaraz con el tenis

Con Roland Garros, Carlos Alcaraz ha ganado un total de 14 títulos desde su debut en el tenis profesional y lleva acumulados la friolera de 31,7 millones de euros.