Paco Benavente crea una colección que borda los nuevos límites de la masculinidad

La moda valenciana está de enhorabuena. La marca Benavente ha renacido junto con el anhelo de la pasarela valenciana a pesar de la caducidad del formato. Con los desfiles en tiempo de descuento, Paco Benavente impulsó un evento que convirtió el Monasterio de San Miguel de los Reyes en una cápsula del tiempo. Su nueva colección dio vida a un sueño onírico repleto de flores y romance.

Los expertos auguran que los desfiles a están muertos. La moda fluye hacia el camino del arte en movimiento, en el que la escenografía revela los detalles de la colección. En este caso, el jardín del Monasterio permitió que se creara un laberinto de ‘looks’. Bajo la música romántica con toques clásicos, los modelos empezaron a partir en un baile laberíntico. Cruces de miradas y diseños contrapuestos que se rozaron, colisionaron y dieron la espalda como en un baile salido de un libro de los Bridgerton en el que sus personajes juegan a encontrar el amor verdadero antes de que acabe la primavera.

Total look confeccionado en un Toile de jouy blanco y gris durante el desfile / levante-emv

Paco Benavente relata cómo el Monasterio de San Miguel de los Reyes dio con él por casualidad y al entrar tuvo una revelación en la que se vio a si mismo volviendo a contar otra historia. “Como suelo hacerle caso a mi cabeza tuve que desarrollar esa idea”, narra Benavente. Así, la colección ‘Monsieur Bo’ parecía estar diseñada para la localización.

El resultado fue un cuento mágico en el que la música despertó a sus piezas como en El Cascanueces, como si hubieran pertenecido siempre a ese momento. El diseñador creó las prendas conforme sentía la música que escuchaba al visualizar los tejidos florales y de grandes volúmenes pasear y moverse entre ellos a través de ese claustro. “Es curioso que una lista de reproducción de música pueda crear una colección lejos de los convencionalismos de inspirarte por un tejido o una ciudad”, comenta.

La masculinidad en la feminidad

‘Monsieur Bo’ cuenta la historia de un botánico coreano que recorrió Europa en busca de plantas que recolectar. A través de las prendas escenificadas por los modelos el personaje visita diferentes países y épocas de su vida. Esto se refleja en la colección, que es como ese jardín del tiempo en la maduración de un hombre que se encuentra con su propio ser, ego y masculinidad, a través de la autoexploración hasta que llega a la cúspide.

Camisa con flores bordadas y bolso con flores / levante-emv

Francisco Benavente ya contaba en 2014 que el hombre femenino y andrógino era su gran inspiración. Un sueño de hombre que tras una década de aceptación ha conseguido establecerse hasta hacerse realidad y convertirse en una afirmación de la moda. “Me inspira mucho el hombre que ve más allá, los movimientos delicados y las actitudes etéreas”, así ha creado su colección para el hombre del siglo XX en adelante, con reminiscencias de distintas épocas. La obra artesana, patronada y confeccionada únicamente por su director creativo propone una sofisticación moderna y una elegancia atemporal, sin necesidad de encasillar las prendas en un género concreto.

El diseñador retoma su marca con un concepto más maduro y enfocado a un hombre etéreo. Más allá de la feminidad, el diseñador demuestra que la masculinidad se fortalece cuando bebe de los cortes femeninos y enaltece su fuerza con los toques románticos. Cortes amplios en pantalones y cinturas muy marcadas son los protagonistas de la colección.

La colorimetría es importante para entender la propuesta del diseñador, ya que está inspirada en los cuadernos científicos de ilustraciones botánicas del siglo XIX. Los diseños que más miradas robaron fueron los total looks con estampados naturales elaborados a partir de cortes comunes y formas sastres, pero aplicados a otro tipo de tejido y buscando un equilibro. La modalidad del desfile propició que los asistentes pudieran radicar en la inmensidad de los detalles en los puños, los bordados de flores a mano, acabados imposibles y resultados que convierten la colección en una elevación de todo lo que está pasando en moda ahora mismo.

La cita dio respuesta a la eterna pregunta de qué sucede con todos los diseñadores emergentes que nunca superan la estela de las grandes firmas. Si bien casi todos los diseñadores que dan nombres a estas casas están muertos, hay marcas que quedan latentes, escondidas, ocultas en la rutina. Detenidas en el tiempo y preparadas para despegar y volver a luchar por el sueño de vivir en un eterno cambio de temporada.

El evento había terminado y el público seguía sentado con ganas de ver más. La historia recorrió cada persona y el silencio que se creó en ese claustro del siglo XV fue abismal. Ante esto, el diseñador reconoce que la reacción del público y, sobretodo, de las redes sociales le ha abrumado “de una forma que nunca había experimentado”.

Resurgir desde la docencia

En los sectores creativos es común ver a artistas dar clase, ya sea por la precariedad, vocación o una motivación de apartarse del público. El diseñador cuenta que decidió parar hace siete años porque “necesitaba estar conmigo mismo y centrarme en la docencia. Es algo que siempre he llevado dentro”. Benavente relata que la docencia es la forma en la que concibe la moda. “Son perfectamente compatibles, enseño mi profesión desde mi punto de vista como profesional y tomandorefera. enciami experiencia laboral”, asegura. El diseñador de Torrent reconoce que todavía “tenía mucho que contar como artista y no me podía permitir a mí mismo ceñirme a la docencia y nada más”. “La mejor forma que tengo para expresarme y comunicarme con los demás es mediante mis colecciones”, reafirma.

En carta llegó la invitación a este baile de primavera, firmada en oro con el apellido de una marca que espera el resurgir y pronto veremos si reanima la llama y salta a la próxima pasarela. De momento sus prendas habitan en las paredes del Monasterio. Tras nueve años sin crear una colección, el que ahora es coordinador de la Comunidad Valenciana en Tecnología de la Moda, tenia mucho que contar. Benavente cuenta que pese a apartar la idea de crear una marca, “cada vez habla más fuerte y no puedo evitar escucharlo”. Sobre si volverá, el diseñador confirma: “Sentí que ya era la hora, mi madurez personal está preparada para llevar a cabo todo esto. Benavente ha vuelto”.

Despiece flores y sostenibilidad

Paco Benavente presentó un desfile que fue como un picnic en el campo en plena primavera. Esta temporada marca una clara era de las flores, aun que el uso de flores en la moda se remonta a la antigüedad. Las grandes civilizaciones y épocas definieron su estética a base de jugar con la naturaleza. Desde coronas griegas, bordados en la Edad Media y la sofisticación de Renacimiento, hasta la exuberancia del Barroco.

DOs piezas azul claro acabado con diferentes técnicas, uno de los diseños más elaborados de la colección / Levante-EMV

Esta colección está marcada por las eras pasadas. En el siglo XIX las prendas decoradas con encajes y bordados florales eran un reflejo de la delicadeza y feminidad. Los victorianos eran aficionados a las farsas o charadas, fiestas en los asistentes sacaban sus mejores galas en forma de disfraz. Uno de estos disfraces era el de campesina, cuya versión más lujosa se llamaba ‘Jardinière’. Se realizaba con carísimas telas decoradas con flores y una cestita de paja llena de vistosas flores como complemento, al igual que varios modelos en el desfile de Benavente.

Las flores tienen un gran poder comunicador. Más allá de sus simbologías, ahora las flores están resurgiendo con tanta fuerza debido a la nostalgia a la naturaleza y a verlas florecer fuera de un jarrón. En la era actual, donde la sostenibilidad es una preocupación creciente, las flores en la moda también han encontrado un nuevo significado. Diseñadores y marcas están explorando maneras de incorporar flores de manera ética y sostenible, con tintes naturales derivados de plantas y técnicas de cultivo que respeten el medio ambiente. Además, la moda sostenible aboga por el uso de tejidos orgánicos y reciclados que imitan la belleza de las flores sin comprometer el ecosistema.

Una de las características que representan a Benavente es la moda consciente. Tejidos naturales, fabricado en Valencia. En la marca se trabaja por un prêt-à-porter cuidado y de poca cantidad con tejidos que se adquieren de proveedores locales.

La agresividad de la industria se está intentando contrarrestar a golpe de ‘slow fashion’ y romantización de lo delicado. Las flores, al igual que la moda, requieren de tiempo para florecer y si se cortan demasiado rápido no tardarán en fallecer.