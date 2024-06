Isabel Ferri: “Las mujeres tenemos un punto de vista muy valioso que aportar a la informática”

Isabel Ferri se adentró en Ingeniería Informática con ciertas dudas, ya que sabía que la presencia femenina era bastante escasa. Sin embargo, su trabajo ha sido reconocido con el premio nacional de la Sociedad Científica Informática de España con el fin de reconocer la aportación de mujeres que cursan estudios de doctorado dentro del área de informática, incentivar el inicio de su carrera investigadora y crear referentes para las nuevas generaciones.

¿Cree que ya hay más presencia femenina en este sector?

Aunque hay presencia femenina en el sector, los porcentajes denotan que claramente hay una mayor presencia masculina, por lo que es importante este tipo de iniciativas y reconocimientos para visibilizar el papel de las mujeres en este sector.

La presencia todavía será menor en las altas esferas.

Sí. Esto se ve desde abajo porque, por ejemplo, en las aulas, durante mi periodo de formación, los porcentajes de chicas eran bastante inferiores a los de chicos. En mi promoción estaría alrededor de un 15 %. Sí que hay una gran diferencia.

¿Qué ha supuesto recibir este premio?

Ha sido una gran alegría y un gran orgullo por la visibilidad que esto le da mi trabajo y el reconocimiento al mismo y, por otro lado, para mí también es un honor tener la oportunidad de ser referente o de visibilizar de algún modo el trabajo que las mujeres realizan en el campo de informática. Tenemos un punto de vista muy valioso que podemos aportar tanto en el sector de la educación como en el sector de la informática o la Inteligencia Artificial.

¿Echó en falta estos referentes durante su formación?

Cuando decidí estudiar informática, o incluso antes, no tenía ningún referente femenino de investigación en informática. En mi familia siempre me han apoyado a la hora de escoger lo que quisiera estudiar. Mi madre ha sido una mujer que ha marcado mucho y ha sido un gran referente para mí y mis profesores de informática y gente de mi entorno también me ha servido, pero en cuanto a informática e investigación, referentes femeninos no he tenido mucho.

¿En qué momento decide estudiar Ingeniería Informática?

A mí me costó decidir que quería estudiar. De pequeña me gustaba ya la lógica, juegos de razonamiento y ese tipo de actividades, pero realmente hasta Bachillerato no decidí que quería hacer informática porque tampoco le había dado una oportunidad al campo. En Bachillerato decidí escoger la optativa de informática también apoyada un poco por mi madre y ya descubrí la programación. Al ver que realmente me interesaba mi profesora me animó. Descubrí que me gustaba y ya cuando decidí entrar en la carrera ratifiqué que era mi campo y era lo que realmente me llenaba.

¿Hubo temor al iniciar el primer curso por si no había mujeres?

Temor como tal no, pero sí que tenía ese gusanillo de ser la única chica. Era consciente de que no es mayoritario el número de chicas, por lo que tenía esa esa duda de cuántas chicas habría. Luego empecé los estudios en la universidad e hice un grupo de amigos, tanto con chicas y chicos, y estuve muy a gusto durante la carrera.

¿Cómo cree que se puede incentivar la presencia femenina en este sector?

Creo que es importante visibilizar la presencia de de mujeres en el sector. Es cierto que sigue habiendo estereotipos, por lo que es importante dar visibilidad a iniciativas y a la importancia de estos sectores, porque yo creo que de algún modo la tecnología y la informática van a marcar el futuro. Estamos viéndolo ya con la revolución de nuevas tecnologías que están entrando y están cambiando mucho nuestras vidas como el ChatGPT. Y, en este campo, el punto de vista que podemos aportar las mujeres es muy valioso. Es importante dar visibilidad y animar a las chicas a que estudien lo que les interese, sin dejarse llevar por estereotipos o por miedos.

Además, obtuvo el premio al mejor trabajo final de máster en Inteligencia Artificial de la Generalitat Valenciana. ¿Cree que esta herramienta nos facilitará nuestro día a día?

Yo acabé la carrera y estudié el máster de Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital en la Universitat Politècnica de València. Actualmente estoy investigando temas relacionados con Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada en el VRAIN. Estoy día a día cerca de estos nuevos cambios, de esta tecnología que nos brinda un montón de oportunidades y de posibilidades. Son soluciones que pueden ayudar a la vida diaria. Es un mundo que está avanzando muy rápidamente y que nos puede beneficiar mucho en el futuro.

Su futura tesis pretende mejorar la independencia y calidad de vida de las personas en el hogar. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

El objetivo es utilizar tecnologías de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada para aplicarlo a la asistencia de personas dependientes en el hogar. Esto se traduciría, por ejemplo, a tener una especie de asistente. Por ejemplo, imagínate una persona mayor que está empezando a sufrir algún tipo de demencia o pérdidas puntuales de memoria. Podría usar el desarrollo que estamos llevando a cabo en la tesis para hacer una foto de su entorno, hacer una consulta ante voz de lo que tenía que hacer. En base a un documento que habrían redactado familiares o una guía, la aplicación iría guiándole. Y todo esto se complementaría con Realidad Aumentada, marcando en cada momento qué tiene que hacer. La idea es alargar o mejorar un poco la calidad de vida de las personas dependientes en el hogar.

A veces, vemos la ciencia y las tecnologías como algo muy abstracto, pero es muy aplicable a nuestro día a día.

Muchas veces lo vemos como un campo muy amplio, con muchas cosas que se pueden hacer, pero al final pueden tener una repercusión muy grande en nuestra vida diaria. Pueden ayudarnos mucho en la realización de nuestras tareas y en nuestra rutina. Simplemente es enfocarlo hacia un sector que realmente pueda ayudar a la gente. Es una tecnología que vale la pena seguir apostando por ella, porque yo creo que nos va a dar muchas alegrías y muchos beneficios en el futuro.

¿Todos estos premios le permiten abrirse camino en este sector?

Por un lado, me ayudan y m e motivan mucho a seguir con mi investigación, a seguir en esta línea que realmente a mí me llena mucho también personalmente. Y, por otro lado, también me da visibilidad y, de algún modo, me ilusiona. Veo que tiene una repercusión y que realmente puede ayudar. Son un gran impulso para mi carrera y para la investigación que estoy llevando a cabo.

