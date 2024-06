Rey Enigma: "Tengo mis candidatos y mis argumentos sobre quién es Rey Enigma"

¿Cuál es su superhéroe favorito?

Es una pregunta complicada, nunca he tenido un superhéroe favorito. Muchas veces me comparan con Spiderman y con Batman por mi traje y por la cueva enigmática en la que grabo mis vídeos. Uno de esos dos podría ser.

Ahora usted es una especie de superhéroe, ¿cómo lo lleva?

No sabía la repercusión que iba a tener todo esto. Se me ocurrió la idea de hacer algo original en el mundo del ajedrez y subir unos vídeos a redes sociales con algunos consejos y trucos. No me esperaba para nada la evolución que ha tenido, estoy muy contento con la aceptación dentro de la comunidad de ajedrecistas y espero que el personaje y el enigma duren muchísimos más años.

¿Rey Enigma era necesario para el ajedrez como Batman para Gotham?

Siempre había pensado que el ajedrez tenía mucho potencial, la gente que se animaba a practicarlo lo disfrutaba muchísimo, gente además de todas las edades. Pero en general había mucho desconocimiento de lo que era el ajedrez, se veía como algo aburrido, reservado quizás para determinadas personas un poco más intelectuales y para nada. Al ajedrez puede jugar cualquiera, sencillamente aprendiendo las reglas ya puedes jugar y disfrutar de ello. El personaje quiere potenciar que la gente se acerque al ajedrez.

Hoy estamos en un centro donde el ajedrez se utiliza como terapia, ¿había participado en algo así antes?

No y me ha encantado. Algunos de ellos ya sabían jugar al ajedrez y me han contado que jugaban de pequeños. Es una herramienta muy potente que sé que en España se está utilizando mucho. Por ejemplo el club de ajedrez Magic Extremadura lo está utilizando con muy buenos resultados. Es una actividad que claramente ayuda mucho al cerebro.

Jugó el pasado domingo en Ibiza 34 partidas entre rápidas y simultáneas, ¿perdió alguna?

Hice dos tablas. Una con una chica y otra con un niño, como premio porque aguantó hasta el final. Fue el último de la simultánea y le ofrecí tablas. Jugó muy bien.

¿Cómo vio el nivel en la isla?

Sobre todo en los niños vi que juegan muy bien desde una edad más temprana. Este niño que comentaba tiene solamente diez años, en general los niños mostraron mucho nivel y eso es que se están haciendo las cosas bien a nivel educativo y de formación.

¿Cómo conoció el ajedrez?

A mí me enseñó mi abuelo cuando tenía cinco años. Empecé con un tablero en casa con mi familia y después fui a un club de ajedrez donde hice amigos. Cuando vieron que tenía nivel empecé a jugar torneos. Creo que ese es el cauce natural, aunque hoy en día es mucho más fácil que se inicien los niños porque pueden probarlo en alguna aplicación y jugar partidas en tiempo real. Tienes muchos contenidos formativos accesibles que antes sólo podías tener si pertenecías a algún club de ajedrez.

¿Perdió la emoción de los torneos cuando nació Rey Enigma?

Sigo jugando torneos con mi verdadera identidad. Mi vida personal sigue su cauce, pero por supuesto le doy prioridad a Rey Enigma.

¿Cómo logra mantener oculta su identidad exponiéndose tanto en eventos o en televisión?

Al principio no sabía si iba a durar el enigma o me iban a pillar desde el primer momento. El mundo de los ajedrecistas no es tan numeroso y pensé que se podría resolver el enigma. Estoy muy contento de que Rey Enigma siga después de tres años. Tengo un protocolo de seguridad para mantener el anonimato, aparecer en los eventos y luego desaparecer.

En los vídeos de Youtube modifica su voz con un distorsionador, pero ¿cómo hace en los eventos?

Los seis primeros meses en los eventos presenciales Rey Enigma no hablaba. Era como un mimo. Pero en un evento en Pamplona hubo muchos niños que se acercaban para conocerme, hacerse fotos y no poder hablar con ellos generaba una situación muy fría y me daba mucha pena. Esa misma noche probé con mi equipo a distorsionar la voz cambiándola desde la garganta. Mucha gente piensa que también llevo algún tipo de distorsionador en los eventos, pero no. Probé con compañeros y con familiares, vi que no me reconocían y al día siguiente ya lo probé en un evento.

Cuando juega habla de sus "aperturas enigmáticas", ¿cuál es su favorita?

La que más utilizo es el sistema colle, que sirve para jugar contra prácticamente todo. Yo necesitaba algo así, porque cuando empecé como Rey Enigma otra de las maneras de descubrir mi identidad era por la forma de jugar al ajedrez. Cada cual tiene un estilo y si comparas puedes llegar a conocer a un jugador por cómo juega. Tuve que cambiar todo mi repertorio de aperturas, estudiar nuevas y así poder jugar sin que me descubrieran.

Como Rey Enigma ha podido jugar contra algunos de los mejores jugadores del mundo, ¿con qué partida se quedaría?

La que más emociones me generó, sin duda, es la que jugué contra Karpov. Fue en la final del programa Got Talent y yo no sabía a quién me iba a enfrentar. De hecho fui el único participante que no sabía cuál sería su espectáculo. Fue una sorpresa que preparó el programa y cuando aparece Karpov se me nota, a pesar de lo inexpresivo que me hace el traje, lo nervioso que estoy y la ilusión de jugar con alguien que sigue siendo mi ídolo.

Después de tantas partidas, ¿quién le falta?

Ya he jugado con Kaspárov, con Kárpov, con Judith Polgár y con Magnus Carlsen. Creo que son las eminencias del ajedrez presente y pasado. De hecho, jugar contra Carlsen era mi objetivo para este 2024. Me gustaría una partida presencial con Hikaru Nakamura. Es uno de los mejores o el mejor jugador de ajedrez online y actual número 2 del mundo. Es muy carismático y me gustaría enfrentarme a él cara a cara.

En verano, ¿Rey Enigma desaparece? ¿Emigra a climas más fríos?

Este julio y agosto estaré en México, así que no sé qué decirte respecto a la emigración, porque el clima es similar. Limito las apariciones en verano y si hago algún evento procuro que sea a cubierto. Una vez estuve en verano más de tres horas al sol, se alcanzaron los 37 grados y era con tableros gigantes en una simultánea con piezas que pesaban mucho. Tuve dolor de cabeza después de aquello. El calor no es un impedimento al 100%, pero intento minimizar esas apariciones.

¿Sigue teniendo un alter ego con una vida, un trabajo como Clark Kent o Rey Enigma se ha convertido en su vida?

Sigue habiendo otro yo, al cabo del día yo paso más horas con mi identidad real que como Rey Enigma. Hago mi vida y eso me supone muchas anécdotas graciosas dentro de mi círculo de ajedrez, dando mi opinión sobre quién puede ser Rey Enigma. Tengo mis candidatos y mis argumentos de por qué creo que es aquel jugador o aquel otro.

¿Cuánto le queda a Rey Enigma?

Espero que mucho. Siempre he tenido la duda de cuándo sería un buen momento para revelar mi identidad, incluso si desvelarla algún día o no. Al final ser Rey Enigma es un sacrificio que no se ve. A algunos de mis seres queridos no les puedo decir dónde he estado cuando no me han visto durante algunos días, quizás he estado en Panamá o en Varsovia y tengo que decir que he estado en casa o inventarme otra historia. Esa sensación de tener que ocultar la verdad es compleja, pero pienso que es por una buena causa y creo que lo comprenderán. Eres como un agente secreto, que no puede decir a qué se dedica realmente y es un sacrificio importante, pero por el momento Rey Enigma seguirá.

Pero, ¿tiene en la cabeza cómo será la ‘muerte’ de Rey Enigma?

Tengo ideas de cómo podría ser. Hay veces que la he visto más cercana, pero después siento una especie de responsabilidad hacia el mundo del ajedrez. Mucha gente se acerca al ajedrez a través de mí y muchos niños que no me gustaría que perdieran esa ilusión, además de otros niños que se animasen a practicarlo. Ya no es sólo lo que yo decida, sino esa responsabilidad con el mundo del ajedrez de mantenerlo cuanto más tiempo mejor.

