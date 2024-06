Así es la novia del eurodiputado Alvise Pérez, modelo y finalista de Miss Universo

Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, protagonizó la gran sorpresa de los comicios del pasado domingom, alzándose como un nuevo eurodiputado y ganando tres escaños para su partido, Se acabó la Fiesta.

Ahora que todos los focos están puestos en el político, se ha desvelado la identidad de su novia. Su nombre es Andrea de las Heras, y es una modelo que ha llegado a ser finalista de Miss Universo España 2018.

La joven tiene 23 años, 10 menos que Alvise. El líder del partido de ultraderecha no ha escondido su amor por su pareja, y ha compartido alguna publicación en su cuenta de Instagram donde aparecen juntos: "Llegar y verte me devuelve la esperanza en todo lo hermoso de la vida por lo que merece la pena luchar. Entre la sombra y el alma. Gracias por existir", escribía junto a la imagen en la que aparecen entrelazando sus brazos.

Alvise Pérez y Andrea de las Heras. / Instagram

Andrea de las Heras, la pareja de Alvise Pérez, es una joven modelo de 23 años que a su corta edad ya cuenta con una gran carrera profesional. Ha participado en Miss Universo España 2018 y Miss Grand España 2020, y en ambos concursos ha destacado por los idiomas, ya que habla español, inglés, francés e italiano.

En 2013 Ángela Ponce se hizo con la corona de Miss Universo España, siendo la primera mujer transexual en ganar el título. Esto a Andrea de las Heras no le gustó nada, y no ha dudado en mostrar su desacuerdo: "En 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: solo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo que nace. El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy", escribía en su cuenta de Instagram.