Feliz fin de curso

València continúa imparable. Nos encanta organizar fiestas y celebrar cualquier cosa. . El joyero Salvador Rodrigo celebró su 50 cumpleaños en la masía Campo Aníbal. Un photocall que imitaba la portada de la revista ¡Hola! y el concierto de Los Mickys de Utrera fueron algunas de las sorpresas que aguardaban a los invitados. El divertido grupo musical, finalista del programa ‘Tú sí que vales’ y participante de ‘Got Talent’, logró que todos los asistentes saltaran y cantaran las canciones de su espectáculo «El gran guateque del siglo XXI» versioneando temas de los años 70 y 80. Entre los invitados estuvieron los ex futbolistas Alexis Ruano, Gabi Fernández y Mora; el periodista Diego Picó; los abogados Paco Alós y Javier Edo, Daniel Artal, los hermanos José y Daniel Gimeno; Luis Giménez, Elin Castillo, Aaron Mayol, Nacho Laliga, Blanca Fernández de Córdova, Luis Llinares, Eduardo Lliso y Javier Cobo.

Sombrero de Jhonny Depp con forro interior de Picasso / Levante-EMV

Los sombreros de Johnny Depp

Y entrando en el rock & roll que tanto nos gusta, llegamos hasta un hangar en Torrent. «Todo empezó con 200 euros invertidos en una mesa, unos fieltros y una plancha de segunda mano, sin conocimiento alguno de por dónde había que comenzar». Genís Whylan y Anabel Blond describen así el nacimiento de Why Hats. El diseñador, inspirado por el look del artista original de Nashville Yelawolf, que mezclaba un estilo western clásico americano con el rap y el rock & roll más actual a base de sombreros cowboy, botas camperas, tatuajes y chupas de cuero, viajó a Ibiza donde casualmente conoció a un artesano sombrerero. Allí decidió emprender su camino y crear la marca que hoy luce Tommy Lee, Alejandro Sanz, Lola Índigo, Luis Fonsi y Mikel Erentxu, entre otros. Me cuenta que le contactó una asistente del actor Johnny Depp preguntando por los sombreros. Ellos le propusieron un diseño y Johnny lo personalizó añadiendo en el interior un dibujo de Picasso, del que se declara gran admirador, y un porta puros en la parte de la copa, ya que le encantan.

De enhorabuena está el diseñador valenciano Paco Benavente, que triunfó esta semana con su desfile presentando una excepcional colección de hombre.

Isabel Soriano, Maribel Molins, Francisca Cebrián, Mayrén Rosa Reyes, Mari Carmen Martínez, Maria Veiga, N�ria Puchalt, Marisa Navarro, Purificación Mora, Juana López Rubio, Amparo Palop, Maite L. / Levante-EMV

En el local del Altar de los Niños de la Calle de San Vicente tuvo lugar un almuerzo como pistoletazo de salida de las fiestas que llevan ya casi cuatro siglos celebrándose. Además, se entregaron los diplomas de los nuevos begines. Al día siguiente se celebró la Misa Mayor y por la tarde partió la comitiva a la basílica de la Virgen de los Desamparados para ofrecer al niño recién bautizado. Rafael Pinazo, presidente del Altar; Madel Vélez, Cocolo Fernández, Ana Falero, clavariesa mayor; Pilar Gil, Victoria Puertes, Montse Casaldaliga; Carmen Estévez, Yolanda Pérez, Toña Xátiva, honorable clavariesa vicentina de este año; Antonio Alpuente, vicepresidente primero de la Junta Central Vicentina y María Berasategui, clavariesa mayor juvenil acudieron al evento. Cabe recordar que en 1410 a instancias de San Vicente Ferrer, se fundó en València el primer orfanato del mundo, encargándose de la asistencia y cuidado de niños huérfanos y desamparados de las calles de la ciudad.

Maison Lupin, ofreció anoche una fiesta inspirada en los maravillosos años 20, caracterizados por sus lujosas fiestas, el auge del jazz, la moda extravagante y una vida nocturna vibrante, marcada por la opulencia y el exceso. Todo esto, agitado y mezclado con los invitados vestidos para la ocasión, dio lugar a una velada muy especial en esta mágica coctelería de Almirante Cadarso, donde también puedes tardear y fardar de bares chulos si vienen a visitarte. Estuvimos con la cantante May Ibáñez, la escritora Marta Mississipi; Amparo y Laura, de Siempre quedan ganas de comer; Jessica Ferrer, Anais Vauxcelles, Carolina Margarit, Lucía Balaguer, Zhanna Stepanova, Jorge Perona, Paula Costa, La terapeuta milenial; Sarah Armili, Inés García, Sergio Mendoza, de El observatorio y Alberto Lucena.

El joyero Salvador Rodrigo rodeado de familiares en su 50 cumpleaños / Levante-EMV

Y como colofón, nos citamos para celebrar el fin de curso con el Círculo gastronómico Trébol, capitaneado por Ana Puchades y Francisca Cebrián, junto a la madrina Mayrén Beneyto, en el restaurante Habibi, de cocina siria – libanesa con todo lo que ello conlleva: excelentes sabores mediterráneos y comida muy sana. Entre las asistentes estaban Isabel Soriano, Maribel Molins, Francisca Cebrián, Rosa Reyes, Mari Carmen Martínez, María Veiga, Núria Puchalt, Marisa Navarro, Purificación Mora, Juana López Rubio, Amparo Palop, Maite Lillo, Carmen González, María Jesús Ferreiro, Lucila Talens, Ana Puchades, Pura Barber, Ana Llácer y Amparo Sanchis.

Empezamos como nunca, y acabamos como siempre, con ganas de pasarlo bomba. Feliz fin de curso, La marquesa Rockers.