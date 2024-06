Arranca un verano muy chic

Damos la bienvenida al verano con la ciudad burbujeante. La fundación Dasyc, con Víctor Martínez, José María Salcedo e Isabel Pérez-Cea al frente, ha celebrado el XIV Torneo de golf solidario en el club Escorpión de Bétera, con más de doscientos jugadores. Entre los participantes estaban Ana Noguera, Begoña y Mar Garzando, Antonio Solís, Javier Martos, Pablo Martínez, Carmen Alemany, Javier Elorza, Concha Benítez, Consuelo Gil, Carmen Garrido, Fernando Calabuig, Gonzalo Caturla, Fernando Corbí, uno de los fundadores de Dasyc; Maguy Alonso, María Enriqueta Civera, Manuel Garzando, Pablo Guinot, Gonzalo Calvo, Javier Martínez, Pascual Segura, padre e hijo; Antonio del Campo, Sergio Mengod y Francisco Peiró.

Sigfrido Serra ha sido elegido esta semana embajador de la firma Franke, la multinacional suiza líder mundial en sistemas inteligentes para cocinas domésticas. “Para mí es un honor representaros en mi querida València, una firma con la que comparto valores y objetivos”, comentó el interiorista, recién llegado de Madrid donde también triunfa. Al evento en el espacio recién renovado de Cirilo Amorós acudieron la nutricionista Elisa Escorihuela, Nuel Puig, Eva Marcellán, Antonio Salinas, Nacho Álvarez, Vicente Montañana, Justino del Casar, Joan López, Rafa Ventura, Fran Uría, Cote Soler, Laura Fitera, Santa Gallego, Josep Lozano, Manuel Espejo; Máximo y Cristina, de Textil Hogar, Lluís Nadal, Mónica Salom, Alida Gómez y Silvia Valero, del Master en Diseño de interiores de Barreira Arte+Diseño; Carla Folgado, Rubén Rodríguez, Xavier Luján, Rafael Eraso, Andrea Vives, Honor Bennett y Nacho Álvarez, de Only You Design; Alejandro Almudever, Rosa García, de Progetti; Ángela Pardo, Ino Jiménez, Verónica y Amparo Galán, el artista Manuel Nieto Gil; Fernando y Jane Fortea, de Check in Travel; Sígfrido Serra, padre, muy feliz y orgulloso.

Doctoras González Fontana, Amparo Urdiel y Espí / Levante-EMV

El crítico gastronómico Pedro G. Mocholí ha celebrado en el asador Pastoret su cumpleaños con una fiesta con amigos como Elisa Alcayde, Nacho Castejón, Salva Torregrosa, Vicky Cosano, Teresa Ricart, Mercedes Pujadas, Amparo Valero, Merche Carbonell, Guadalupe Ferrer, en nombre de la Casa de la Caridad que fue la elegida este año como beneficiaria; María Prosper, Ángel Massa, Amparo Barrachina, Gabi Ibor, Cristina Pérez-Broseta, Antonio Llombart, Marcelo Soto, María Dolores Enguix, Alfonso Esteban, Guadalupe Ferrer y Pilar Castilla, José Manuel Bevía, Josechu López Ibáñez, Merche Carbonell, José Manuel Fuertes, con su mujer Mónica, Inma Azorín y Juan Inglés.

Buena compañía, sol y paella

La periodista Águeda Bayarri celebró su cumpleaños con una fabulosa paellita en el campo, con un montón de amigos entre los que estaban las Falleras Mayores de Valencia Susana Remohí y Lucía Gil; Amparo Arjona, el médico del IVO, Rafael Estevan; Leo Marín, de Mis Mascotes; Javi Vich, Luis Desco; el pintor Jesús Arrúe con Miguel Silla; Amparo Requena, Sonia Remohí, Toni Gaspar y Alejandro Belando. Buena compañía, sol y paella. Combinación irresistible.

Foto de familia de los Premios Tendencias 2.024 / Levante-EMV

Mi Cub, el único lugar en el que poder degustar las frutas y verduras, el pescado, las carnes y los quesos de los puestos del propio mercado, acaba de presentar las famosas cocas de la Marina Alta, receta del maestro artesano Pepe Cotaina quien elabora productos totalmente artesanales, de temporada y de kilómetro 0. Ángela Valero de Palma estuvo allí junto a Marta Garrido, Inma Martí, Pepe Codina, Carlos Valero, Paco Valls y Christian Jardel.

La revista Tendencias Mgz ha entregado sus premios de este año con una magnífica fiesta este jueves en el Tinglado número 2 del Puerto de València. Su directora, Ángela Pla, con un vestido azulón de Marta de Diego, dio la bienvenida a los invitados entre los que estaba la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Muchos premiados como Kike Sarasola y Alex Jordán.

Lucía Gil, Águeda Bayarri, Amparo Arjona, Rafael Estevan, Leo Marín, Javi Vich, Luis Desco, Jesús Arrúe, Javi Martín, Toni Gaspar, Amparo Requena y Alejandro Belando / Levante-EMV

Fiesta de aniversario

La clínica Fontana, pionera en el campo de la cirugía plástica y estética en la Comunitat Valenciana, celebró el pasado viernes su 35º aniversario con cóctel en su sede. Las anfitrionas de la cita fueron Amparo Urdiel Gil, viuda del fundador, y sus hijas Amparo y Marta González-Fontana, Estuvieron acompañadas por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; el jefe de informativos de Cope València, Vicente Ordaz; las conocidas cirujanas plásticas Isabel Moreno y Carmen Espí; Amparo Ortuño de la Clínica Rahhal; Lidia Lluch, el diseñador Luis Rocamora; la creadora de contenido Marta Handrich, el joyero Antonio Jordán y su esposa Beatriz Maset, Javier Maldonado y su esposa Palo García-Maset.

Damos el pistoletazo de salida al verano 2.024, LAMARQUESA ROCKERS.