El desliz de Isabel Pantoja tras 'revelar' el sexo del bebé de Anabel Pantoja

Ya se sabe el sexo del bebé de Anabel Pantoja. Y no lo ha anunciado ella misma, sino Isabel Pantoja tras subir al escenario a la futura madre para hacer su baile viral de 'Garlochí' en 'Tik Tok'. Y todo ha ocurrido en el municipio toledano de Illescas, en el que la tonadillera cantó este fin de semana. Y para sorpresa de propios y extraños, la artista pedía un fuerte aplauso para la influencer y para su "sobrino nieto", corrigiéndose rápidamente añadiendo "o sobrina nieta".

"Un sueño"

Hace apenas dos semanas que anunciaba que está embarazada. A través de la portada de la revista 'Lecturas', la colaboradora televisiva daba a conocer que será madre junto a su pareja, David Rodríguez, y que por fin va a cumplir "un sueño", como ella misma declaraba.

Y, como ya va camino de convertirse en una tradición, hizo subir al escenario a su sobrina Anabel Pantoja para bailar con ella y en la que, para sorpresa de propios y extraños, podría haber revelado el sexo del bebé que espera la influencer, embarazada de 4 meses. "Y ahora yo voy a pedir un momento! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Pero yo quiero que mi Ana venga!¡Por favor! ¡Ese aplauso para mi Ana y para mi futuro sobrino nieto!" exclamaba pletórica. Apenas un par de segundos después, consciente de que había hablado en masculino, añadía "o sobrina nieta", para dejar claro que no había hecho público si su sobrina espera un niño o una niña.

Isabel Pantoja. / L-EMV

Un comentadísimo desliz que ha querido aclarar su peluquero, Antonio Abad, que este domingo regresaba a su Huelva natal tras haber pasado la noche en la casa de Anabel tras el concierto: "No, no se sabe. Todavía no lo sabemos nadie, o sea que..." ha asegurado, saliendo en defensa de la tonadillera.

La gira de Pantoja

Isabel Pantoja continúa con su gira '50 Aniversario' y este sábado ha sido el turno de la localidad toledada de Illescas, donde vuelto a hacer un alarde de arte y de voz ante un público entregado que no dejó de vitorearla ni de cantar sus canciones más populares.

Íntimo amigo de la influencer, el peluquero onubense contó que se encuentra "muy bien y disfrutando mucho del momento". "Está bien, está tranquila, lo está llevando bien, muchas gracias" ha añadido; "estamos todos embarazados" ha afirmado, relevando así que todo el staff de Isabel Pantoja está muy emocionado con el embarazo de la instagrammer.

El peluquero, uno de los hombres de confianza de la cantante, también se ha mostrado encantado con cómo ha salido el concierto de Illescas y no ha dudado en sacar pecho y presumir de que "va todo muy bien. Está arrasando, ya lo veis en los conciertos. Estamos en una gira maravillosa. Llenando, al pie del cañón y nos queda todavía un buen trecho, muchas gracias".