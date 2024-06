El nombre de la expareja o dibujos pasados de moda, entre los tatuajes más borrados

La adolescencia suele ser la edad en la que se toman las decisiones más arriesgadas y atrevidas. Hacerse un tatuaje está, sin duda, entre ellas. Plasmar en la piel un dibujo o una frase con tu mejor amiga o con tu pareja puede ser divertido en ese momento, pero, probablemente, se puede convertir en una mala decisión unos años después. La Academia Española de Dermatología y Venereología publicó un estudio el pasado 2022 en el que se señalaba que más del 30 % de los jóvenes de entre 20 y 40 años lleva algún tatuaje. Por suerte, la mayoría de problemas tienen solución y, sin duda, eliminar un tatuaje también es posible en la actualidad.

Las tiendas de eliminación de tatuajes han experimentado un notable crecimiento en la Comunitat Valenciana y en el resto del territorio español durante los últimos años. "Hay un incremento de borrados de tinta, aunque todavía hay clientes que no saben que se pueden borrar los tatuajes", señala Jonay Herrera, gerente de una tienda situada en València.

Aunque el perfil de clientes es muy variado, este experto reconoce que la mayoría de personas que acuden a eliminarse la tinta de su piel son mujeres. "Todavía existen ciertos estereotipos, por lo que creen que no es adecuado llevarlos en ciertas profesiones como medicina o enfermería. También acuden muchas auxiliares de vuelo, ya que muchas empresas no les permiten llevar tatuajes. Se los hicieron antes de tomar una decisión profesional y ahora vienen a borrarlos", explica Herrera, quien añade que el 70 % de los clientes son mujeres. En este sentido, hay aerolíneas que, aunque permiten a sus trabajadores tatuarse, establecen ciertos límites. Concretamente, no es posible llevar ningún dibujo en la cara o en el cuello y, por otra parte, se muestran reticentes con los tatuajes en las manos o brazos.

Otro de los motivos para borrarse el tatuaje es, sin duda, el sentimental. Así, muchas personas, en su mayoría mujeres, acuden a estos centros para eliminar el nombre de su anterior pareja con la que decidieron poner fin y que ahora llevan grabada en tinta en la piel. "Todavía caen en este error", reconoce entre risas Herrera.

Tatuajes nuevos

Aunque la mayoría de los tatuajes eliminados son tribales o tendencias que ya han pasado de moda tras varios años en la piel, también hay personas que acuden para hacer desaparecer un diseño realizado recientemente. "Hay gente que se tatúa y al mes se lo quiere borrar porque no se ven con él o no es de su estilo. Cuando se los hacen, ya sabes si van a durar o no", afirma José David Riado, técnico especializado en láser en una de las clínicas de València. Sin duda, estos diseños son los más complicados de eliminar. "Los más antiguos son más fáciles porque el pigmento ya está diluido, mientras que en los nuevos la tinta está más marcada", explica.

Aunque los expertos eliminan dibujos situados en cualquier parte del cuerpo, reconocen que la mayor parte de la demanda se concentra en las manos, el cuello o los antebrazos.

El proceso de eliminación suele tener una duración de entre seis y diez sesiones dependiendo del tamaño del tatuaje. Aunque parezca extraño, los más fáciles de eliminar son los más grandes. "Cuanto más grande, existe menos concentración de tinta, por lo que es más fácil de eliminar. Por el contrario, si son pequeños, se suelen repasar más durante la elaboración, por lo que se usa más tinta", señala Herrera. Entre sesión y sesión debe transcurrir, como mínimo, un mes y medio. Para ello, se utilizan distintos tipos de láser y longitudes de onda. Además, también se debe tener en cuenta si son en blanco y negro o en color. "Se estudia el tipo de piel y tatuaje", indica Riado. En estos casos también es importante tener en cuenta si el cliente practica deporte, ya que, en sus palabras, "es más fácil eliminarlo por la hidratación que tiene el cuerpo".

Un año después de la última sesión, los especialistas revisan que no quede ningún rastro de tinta. "Si el tatuaje está bien, se eliminará completamente, pero si está lesionado, quedará una línea fina", concluyen los expertos, quienes señalan que "con el paso de los años, la gente ya confía más en el tratamiento".

