La investigadora de la UPV, Isabel Ferri, recibe una mención especial en los Open Awards

La investigadora de la Universitat Politècnica de València, Isabel Ferri, suma otro premio a su trayectoria profesional. Después de que la Sociedad Científica Informática de España reconociese su aportación por cursar estudios de doctorado dentro del área de informática, incentivar el inicio de su carrera investigadora y crear referentes para las nuevas generaciones, ahora ha recibido una mención especial en la categoría de Ciencia y Medicina dentro de los Open Awards 2024. En concreto, Ferri ha recibido esta mención por su proyecto sobre el uso de la Inteligencia Artificial y realidad aumentada en el grupo de investigación VertexLit del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV. El objetivo es mejorar la autonomía de personas dependientes en el ámbito del hogar para mejorar la autonomía de personas con algún tipo de dependencia en las primeras etapas de pérdida cognitiva.

En una entrevista a Levante-EMV, la experta reconocía que el objetivo de este trabajo "es utilizar tecnologías de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada para aplicarlo a la asistencia de personas dependientes en el hogar". Esto se traduciría, por ejemplo, "en tener una especie de asistente. La persona podría usar el desarrollo que estamos llevando a cabo en la tesis para hacer una foto de su entorno, hacer una consulta ante voz de lo que tenía que hacer. En base a un documento que habrían redactado familiares o una guía, la aplicación iría guiándole. Y todo esto se complementaría con realidad aumentada, marcando en cada momento qué tiene que hacer. La idea es alargar o mejorar un poco la calidad de vida de las personas dependientes en el hogar".

Esta mención se otorga por parte del equipo de organización de OpenExpo Europe y el jurado para destacar los proyectos de Innovación Tecnológica y a las personas que han desempeñado un papel importante en el sector, debido a su participación y compromiso en este campo.

Ingeniería Informática

La joven decidió estudiar Ingeniería Informática, aunque, en sus palabras, "me costó decidir que quería estudiar". "De pequeña me gustaba ya la lógica, juegos de razonamiento y ese tipo de actividades, pero realmente hasta Bachillerato no decidí que quería hacer informática porque tampoco le había dado una oportunidad al campo", añade. Fue en Bachillerato cuando decidió escoger la optativa de informática "apoyada un poco por mi madre y ya descubrí la programación. Al ver que realmente me interesaba mi profesora me animó. Descubrí que me gustaba y ya cuando decidí entrar en la carrera ratifiqué que era mi campo y era lo que realmente me llenaba".