Amaia Montero regresa a La oreja de Van Gogh.

Si hay un grupo que elevó el pop español a otro nivel en los años 90, ese es La oreja de Van Gogh. Su primer álbum, Dile al sol, marcó el despegue de de sus cinco miembros: Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y, por su puesto, Amaia Montero.

Sin duda, el hit del disco fue Cuéntame al oído, una canción que habla de cuando la amistad también es amor, y que fue número uno en todos los programas de radio en 1999. Durante once años, La oreja de Van Gogh se situó en lo más alto del panorama musical español, hasta que su vocalista decidió abandonar el grupo.

Fue en 2007 cuando Amaia Montero tomó la determinación de separarse de sus cuatro compañeros para comenzar su propio camino: "Los 11 años que he pasado con La oreja de Van Gogh y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida, emprendiendo mi carrera en solitario".

En ese momento, los otros cuatro miembros decidieron incluir a una nueva vocalista, Leire Martínez, y juntos continuaron cosechando éxitos. No obstante, los más nostálgicos de la banda siempre han soñado con el regreso de Amaia Montero al grupo de pop, algo que ahora, al parecer, podría ser posible.

Así lo ha comunicado Isabel Rábago en Telemadrid: "Es un personaje del que hemos hablado de vez en cuando, nos hemos preocupado por cómo estaba. Hay veces que ha estado demasiado tiempo desaparecida y nos preocupábamos. Pues bueno, estamos hablando de Amaia Montero. Y la gran noticia que ha podido saber este programa es que vuelve con La oreja de Van Gogh", ha adelantado la periodista.

Según la comunicadora, no se trata de un reencuentro cualquiera, ya que estaría prevista incluso una gira: "Me parece una noticia brutal y es que no sólo vuelve a reunirse con ellos de fiesta. No, va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario. Lo vamos a pasar muy bien este verano".