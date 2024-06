Arte, moda y conexión València-Brooklyn

Esta semana València puede presumir de acoger las mejores exposiciones de arte, fiestas a la luz de la luna y de haber conquistado los paladares de Brooklyn, gracias al arroz de los chefs, así es como muchos conocen ya a Molino Roca.

Las calles de Brooklyn han sido el escenario de un evento culinario sin precedentes: una auténtica paella hecha en plena calle por el renombrado chef asturiano José Andrés – fundador de la ONG World Central Kitchen, una organización sin ánimo de lucro dedicada al abastecimiento de comidas en todo el mundo después de desastres naturales, y una de las cien personas más influyentes del mundo, según la revista Time- y el valenciano Edu Torres-Molino Roca, de la familia arrocera Molino Roca, con admiradores como los cocineros Martín Berasategui, Ángel León, Quique Dacosta, Jordi Cruz, Dabiz Muñoz o Dani García.

La ocasión marcó la primera vez que José Andrés lanzaba una marca en conjunto con Molino Roca, y no podía haber mejor lugar para celebrarlo que en la feria de alimentos más importante de Estados Unidos, la FAND Food. Edu Torres quiso llevar la promoción un paso más allá y equipado con una paella, una bombona de gas, aceite de oliva, un buen caldo y arroz se dirigió al Bar Vinazo en Brooklyn junto a la chef Silvia Garcia, para cocinar una auténtica paella marinera con carabineros. El New York Times, intrigado por la improvisación y la autenticidad del evento, estuvo presente para cubrir la street paella en Brooklyn, destacando la riqueza cultural y culinaria que España ofrece al mundo.

La Fundación Bancaja presentó este jueves la exposición Génesis de María Aranguren, que recorre la producción pictórica de la artista a lo largo de los últimos veinte años. La muestra revela un universo creativo marcado por la composición, el uso del color, los límites entre la abstracción y la figuración, y la capacidad para la experimentación con materiales. Acudieron al evento artistas como Paco Sebastián Nicolau, Horacio Silva, Pepe Gimeno, Javier Chapa, Calo Carratalà, Carlos Albert, Ximo Amigó, Rebeca Plana, María José Marco o Cristina Babiloni; galeristas como Miguel Castillo, Olga Adelantado o Sara Joudi; políticos como María José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda; Julia Climent, concejala del Área de Recursos Humanos; Pilar Tebar, directora general de Patrimonio; y Robert Raga, alcalde de Ribarroja; miembros de instituciones culturales como Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de València, y Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil, y otras personalidades como Rafael Aznar, Magüy Alonso, Antonio Soler, Javier Pérez Rojas, José Luis Quesada, Amparella Benlliure o Santiago Relanzón, entre muchos otros.

La última planta del hotel Only You se vestía de raya diplomática para recibir a amigos, familia y clientes habituales de Sastería Diplomática, la firma de trajes a medida que el valenciano Carlos Gaitán Benlloch fundó recientemente con gran éxito. Tras pasar siete años trabajando en la firma Massimo Dutti, emprendió su camino en solitario con el propósito de poder compartir y asesorar a sus clientes en las últimas tendencias, trayendo así a València la moda de hombre más actual y fresca. En el evento de celebración de su primer aniversario vimos al capitán valenciano del Nantes FC, Pedro Chirivella y el jugador del Valencia CF, Jesús Vázquez, entre otros invitados que disfrutaron de una velada mágica, acompañada por las mejores vistas de València, espectáculo de cóctelería de la mano de Rossflair y un dj set con Eric Benavent y D’Enrico, que se alargó hasta pasada la media noche.

El artista S. A. Candela inauguró su exposición de pintura en la galería de arte Alaux, en Poeta Querol. Destaca la alegría en su pintura y el enfoque colorista, que lo sitúa en el contorno del fauvismo. Cada “mancha” no solo representa la belleza natural, sino también una explosión de emociones y sensaciones, evocando una experiencia sensorial completa. Allí tomamos una copa con Alain Marien, Karine Mazuir, Arnaud Van Der Smissen, Catherine Cordasco, Laurence Lemoine, Antonio Reig, Josep Lozano, Cote Soler y Carmina Durán, de Carmen Durán Model Agency, el pintor Jarr y Lluis Nadal.

El ilustrador José Miguel Guillén, expone por primera vez en València en Las Cervezas del Mercado y lo hace con la exposición “Idiosincrasia” que reúne casi una veintena de sus obras, todas ellas con referencias a la naturaleza, el mar, los elementos cotidianos y figuras que evocan una fantasía desbordante. Entre los invitados citados en el Mercado de Colón estaban Begoña Lluch, Mari Carmen Martín y María José Sánchez.