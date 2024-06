Carlos Valiente: "Sigo trabajando y disfrutando de mi profesión como si fuera un ‘hobby’"

El joven peluquero y estilista valenciano Carlos Valiente suma un nuevo premio a su palmarés. En esta ocasión, ha recibo recientemente el Premio Salón Look por Mejor Trayectoria Profesional en Peluquería, en un acto celebrado recientemente en Ifema Madrid, donde se realizó la gala de la X edición del certamen. Se trata de unos galardones particularmente especiales, pues son los que entregan los propios profesionales del sector de la belleza y que el alcireño ha recibido a pesar de sus 41 años.

«Había gente nominada más mayor en años y con muchísima experiencia. Estoy muy contento de que me hayan premiado a nivel de toda España y en la feria de referencia del sector de la belleza. Estos pocos años que llevo, en comparación con otros, están siendo muy intensos», asegura el peluquero, que cuenta con varios premios internacionales y también dos Fígaro españoles, siendo el único en haberlo logrado.

Valiente explica a este periódico que pese a estos reconocimientos, sigue «trabajando y disfrutando de la profesión». «Sigo tratando mi profesión como si fuera mi hobby, viajando y aprendiendo mucho, y transmitiendo lo que entiendo como peluquería», dice.

«Pienso que la peluquería es mucho más que peinar y cortar; se requieren muchos conocimientos, porque tratas la imagen personal de las personas y, eso, hoy en día es muy importante, para afrontar algunas situaciones y responsabilidades, además de arreglarse y verse guapa», explica sobre su filosofía. «La gente del mismo sector debe dar importancia y valorar su trabajo, como en otros países, no debería ser tan precario ni esclavo.Siempre he reivindicado que la peluquería debería tener más peso», apunta.

Sobre los clientes de sus salones, Valiente explica que se muestran «orgullosos», pues no sólo gana premios él, sino también los otros profesionales de su equipo, que son jóvenes revelaciones. De hecho, recuerda que llevan cinco años consecutivos ganando el mejor premio a peluquero revelación.

«Vienen y saben que están en manos de profesionales que ganan premios y viajan por todo el mundo, que son reconocidos dentro de su profesión, y eso les da una seguridad y nos dejan hacer más», asegura, sobre el hecho de que alguna manera están ‘avalados’ a la hora de aconsejar, por ejemplo, un cambio de look. El peluquero es consciente de que «una camisa, si no te gusta, te la puedes cambiar, pero el pelo no, lo llevas a todas partes». Por eso, premios como el Salón Look cree que dan «mucha seguridad y peso», además de ser «un valor añadido».

Pero no todo está en las peluquerías, Carlos Valiente mira mucho más allá y también insiste en que sus conocimientos se pueden aplicar en moda, pasarelas, shootings... y también ve necesario realizar formaciones. «Es un sector muy amplio, casi infinito, y no hay que acomodarse; hay que experimentar y coger experiencia», avisa el multipremiado.

Ahora, el siguiente objetivo que tiene es hacerse con su tercer premio Figaro, de la Peluquería Española. «Soy el único con dos premios Figaro y me gustaría tener el tercero, para distanciarme del resto. Seríamos la firma española que más tendría si conseguimos uno más», dice Carlos Valiente.

Premios Salón Look

Sobre el premio Salón Look, tienen como objetivo poner de relieve la labor de profesionales y empresas de este sector, que con su innovación y creatividad tratan de conseguir una mejora en el cuidado y estética integral. En la categoría Mejor Trayectoria Profesional Carlos Valiente competía con Encarna Moreno e Inma y Laura Álvarez Puig.

Otros profesionales premiados fueron: Sipel; Heber Farma, Estrella Pujol, Chic Bilbao, Manüia, Hairkrone Academy, Nutec; CCH by Campos CurlyHair y la Fundación Fundesmo. La siguiente edición se celebrará del 18 al 20 de octubre en el Recinto Ferial de Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo