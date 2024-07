El abandono temprano azota la FP: el 30% de los estudiantes de grado medio no lo termina

Uno de cada tres estudiantes de enseñanza postobligatoria elige Formación Profesional, la modalidad educativa con mayor tasa de crecimiento en alumnos matriculados (de 751.507 en 2015 a 1.027.367 en 2022). Con módulos académicos de dos años, la FP goza de un papel estratégico en la disminución de las elevadas tasas de abandono escolar temprano en España. Sin embargo, tampoco sale indemne de la renuncia a seguir estudiando. El 41% de los estudiantes de grado básico abandonan los estudios, un porcentaje que va bajando a medida que sube el nivel de la formación. En los ciclos de grado medio, el 30% lo deja y en grado superior, el 18%.

Estos son algunos datos incluidos en el estudio ‘El abandono en la FP en España: diagnóstico y propuestas de mejora’, elaborado por CaixaBank Dualiza y la Universitat de les Illes Balears. El informe también demuestra que el abandono es más frecuente entre los hombres que las mujeres y entre el alumnado extranjero. Revertir el abandono de la FP pasa, según los investigadores, por aumentar la orientación a los estudiantes (una de las grandes lagunas del sistema educativo) y por establecer protocolos de coordinación y colaboración entre los centros de educación secundaria obligatoria y los institutos de FP.

Abandono

El Abandono Escolar Temprano (AET) se refiere a la población de entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria postobligatoria y que no siguen ningún tipo de formación. Es decir, personas cuyo nivel máximo de estudios es la educación secundaria obligatoria (ESO), título que algunos no llegan a ni a tener. Es un segmento de la población que corre riesgo de exclusión social por las pocas probabilidades que tienen de encontrar trabajo.

La investigación de CaixaBank asegura que la FP -a la que se puede acceder (grado básico) sin tener el título de ESO- ha contribuido a mejorar la tasa de AET en España, que actualmente está en un 13,6%, según las cifras del Ministerio de Educación y FP. Cataluña y Murcia son las comunidades con más abandono escolar temprano: 16%, un porcentaje mucho más elevado que la media europea (9,3%).

Presentado esta mañana y dirigido por las investigadoras Francesca Salvà Mut, Mónica Moso Díez, Elena Quintana Murci, el informe analiza a los estudiantes que se matricularon por primera vez en FP en el curso 2016-17 y los sigue hasta el curso 2019-20. En ese año académico, el 41,7% de los que se habían matriculado en grado básico habían abandonado las clases, frente a la mitad (49,3%) que se habían titulado (el 8,8% restante continuaban estudiando). En grado medio, 30,7% renunciaron a seguir con la FP frente al 61,6% que habían conseguido su título (el 7,7% seguían estudiando). En grado superior, sin embargo, el porcentaje de abandono bajó hasta el 18,8% frente al 73,8% de estudiantes titulados (el 7,6% continuaban en el ciclo).

Por regiones

Por autonomías, País Vasco y Galicia son los territorios con menor tasa de abandono en todos los ciclos, frente a Canarias, que registra las mayores tasas, junto con Ceuta y Melilla. Cataluña tiene porcentajes de abandono ligeramente por encima de la media. En grado medio, 32,1% frente a 30,7% de la media española y en grado superior, 21,2% frente al 18% de la media española.

Por familias profesionales, los estudios del ámbito de la sanidad y el deporte son los que más enganchan a los alumnos de grado medio, frente a electricidad, comercio y marketing, hostelería y turismo e imagen personal, que cuenta con mayores niveles de renuncia.

Escaso apoyo familiar

Teniendo en cuenta que se trata de una formación con un claro objetivo a encontrar empleo, ¿por qué se produce el abandono en la FP? Los autores del informe aseguran que hay tres tipos de factores: los personales, los que tienen que ver con los propios estudios de FP y los relativos al mercado de trabajo. Entre los primeros, destaca la vulnerabilidad social, el escaso apoyo familiar y la baja motivación hacia los estudios. Entre los segundos, está el bajo logro educativo en la ESO (también la escasa atención al alumnado con dificultades), así como el desconocimiento por parte de las familias y los docentes sobre el funcionamiento y la organización de la FP y la falta de coordinación entre los centros de educación secundaria y los institutos de FP.

Desconexión con el mercado laboral

Respecto a los factores que tienen que ver con el mercado de trabajo, destaca la alta desconexión entre la oferta formativa y las necesidades del mercado laboral. También la mayor contratación de personas con bajo nivel de cualificación y el alto desempleo juvenil y porcentaje de jóvenes que no trabajan ni estudian, conocidos popularmente como ‘ninis’ son, en España, el 17% de la población entre 18 y 24 años, según el estudio de la OCDE sobre educación, 'Education at Glance 2023' ('Panorama de la Educación 2023').

Para reducir las actuales tasas de abandono, las investigadoras proponen mejorar el funcionamiento de la FP impulsando los centros, reduciendo las ratios y desdoblando grupos y mejorando los procesos de selección, estabilización y formación del profesorado. El refuerzo de la orientación para que sea “individualizada, eficaz y continuada” y la coordinación entre los institutos de ESO y los de FP también resulta imprescindible, así como detectar de manera temprana a los alumnos con mayor riesgo de abandono para desarrollar “una intervención socioeductativa integral”.