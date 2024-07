«OWN»: Innovación, tecnología, arte digital y entretenimiento

Gaming, e-Sports, música, arte digital, competiciones y deporte. El Festival OWN (Open World Now) sigue la continuidad de la DreamHack, pero este año apostando por un producto absolutamente local, ya que está promovido por la empresa valenciana Encom. Cuatro días ininterrumpidos en los que el espacio de Feria Valencia es testigo del festival de entretenimiento, innovación y tecnología referente en España, situando Valencia en la ciudad del entretenimiento digital. José viene desde Xàtiva, considera que el cambio de nombre "es un orgullo". Va al DreamHack desde el 2013, y cree en la importancia de que "una de las mayores LAN’s de España sea de una marca valenciana". Aunque el festival empezó el jueves 4, a la inauguración, celebrada el viernes 5, ha acudido la alcaldesa de València María José Catalá, haciendo un recorrido por todas las partes del festival y conociendo algunos proyectos emergentes como los videojuegos que ha creado el alumnado de la ESAT (Escuela Superior de Arte y Tecnología).

A pesar de los cambios, explica Jorge Carrión, director de OWN Valencia, que «el gaming sigue siendo el eje central». Pero lo que sucede este año es que evoluciona hacia las nuevas tecnologías como, la realidad virtual, la realidad aumentada, el deporte o la zona de juegos para los más pequeños. "Hacemos un evento mucho más abierto, para más públicos e intentando que todo el mundo pueda tener su lugar aquí", concluye.

Entre el Área Experiernce, que abarca diferentes apartados en los que se puede jugar, competir, ser espectadora, asistir con niños a las zonas infantiles, e incluso comer; y el Área LAN, donde principalmente se ubican las dos mil personas que se reúnen para jugar con su ordenador, por el festival pasarán más de 20 mil. Para Carrión sin duda, es una buena apuesta, asegura que "cada año viene más gente y más marcas entran en el sector, creemos que es el principio de algo muy largo", y remarca que "esto no es solo una exposición de videojuegos, sino que es experiencia, la gente puede hacer más de 200 actividades".

Fútbol y gaming femenino

El Festival OWN este año cuenta con la «Women’s Gaming Cup 2». El primer torneo también se estrenó en Valencia el invierno pasado, mezcla el fútbol femenino tradicional con el virtual, y se trata en un evento pionero de FC 24 -uno de los videojuegos de fútbol más jugado en el mundo-, en el que compiten jugadoras representantes de Valencia CF, Levante UD y Villarreal CF junto con gamers y creadoras de contenido. Tal como explican, «se une cultura, deporte e igualdad con el objetivo de mejorar la comunidad gamer femenina».

El gaming femenino es un mundo que poco a poco va creciendo. Paula Peiró, más conocida como Paula "Brawl", por ser referente en el juego Brawl-Star, es también una de las jugadoras del torneo femenino. Argumenta que «se puede convertir en un deporte muy sano en el que se puede competir sano». Además, sostiene que el mundo de los videojuegos ha estado históricamente ocupado por hombres en su mayoría, y cree necesario que «a las mujeres que les guste se les enseñe y motive a jugar, y se demuestre que pueden hacerlo»

Que no llegue el domingo

Erik ha venido con su padre desde Ontinyent, tiene 16 años y asiste a la DreamHack (antiguo nombre) desde los 14. En la zona LAN -donde dos mil jugadores se reúnen con su ordenador- detrás de una torre llena de luces, y un neón con su nombre, se esconde la pantalla en la que juega al Counter-Strike. Cada día le esperan más de doce horas de juego, aunque también torneos, reencuentros con amigos y con algunos de sus ídolos que también asisten al evento, como por ejemplo, FlipiN, el veterano jugador valenciano de Counter-Strike.

Algunas mesas más hacia delante se encuentran Daniel y Borja. «Lo que más nos motiva es poder tener un rato para estar juntos, estar aquí y dedicarnos a lo que más nos gusta que es jugar» empiezan relatando. «Este año ha sido uno de los mejores a nivel de torneos» añade uno de ellos. El séptimo año que asisten a la cita con este festival, desde Madrid, no solo a la veraniega, sino también a la que se celebra en invierno. Por nada del mundo desean que llegue el domingo, «me sirve para desconectar y no pensar en nada, que no se acabe nunca», bromea Borja entre risas.

Para ellos, lo más importante es que pese a los cambios que, con el tiempo, vaya experimentando el evento, «no se pierda la esencia del lugar, aunque se vaya renovando, que se mantenga lo bonito de estar aquí y compartir este espacio con otras personas».

