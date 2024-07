"¿Eres gamer? No se te nota": dentro del mayor evento de videojuegos de València

"Cuando uno piensa en una persona aficionada a los videojuegos se imagina a un 'friki' que no socializa, pero nada más lejos de la realidad, hay gente de todo tipo", cuentan Nuria y Saray, amigas de 20 y 22 años. "Cuando digo que me gusta el anime o los videojuegos siempre me dicen, 'no se te nota' y yo pregunto ¿Cómo tendría que ser para que se me notara?'", se pregunta Saray. Ella y Nuria piensan que se está rompiendo el estereotipo, aunque todavía queda camino. Los videojuegos, como otras aficiones, "aglutinan a gente muy diversa" y esa, dicen, "es la realidad".