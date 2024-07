La Marina de València rinde homenaje a la Ruta 90's y 2Mil Levante-emv Actualizado: 07/07/2024 19:06 Ver galería > Cientos de personas se congregaron ayer en la Marina Norte de Valencia para celebrar el festival "Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil", un evento ineludible para los amantes de la música electrónica de finales del siglo XX y principios del XXI. Año tras año, el festival cuenta con un gran elenco de artistas y deejays locales y de fuera de la Comunitat Valenciana en una simbiosis que hace la deslicias del público más fiel. Así, en la cita de ayer no faltaron New Limit, Nalaya Brown, Double Vision, Vicente Ferrer (Bananas), Victor Perez ( The Face) , Arturo Roger (A.C.T.V) o Edu Veneno (Espiral).

