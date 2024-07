El PP quita el foco al reparto de menores y pide ahora desplegar la Armada contra las pateras

El PP ha dado este jueves un salto cualitativo en su discurso sobre gestión del fenómeno migratorio en Canarias y reclamó de forma directa la “intervención de la Armada” en tareas “disuasorias” para “luchar contra las mafias que trafican con personas”. Lo reclamó el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, durante una entrevista en Antena 3 por la mañana, e insistió en ello horas después ante la oleada de críticas recibidas y la polémica surgida. La dirección del partido ha evitado respaldar la medida, pero tampoco se ha desmarcado de ella, mientras el propio Tellado apeló a los ejemplos que según él suponen algunas operaciones puestas en marcha por los gobiernos de Pedro Sánchez en los veranos de 2022 y 2023 en determinadas zonas al norte de Marruecos y en las áreas costeras de Lanzarote y Fuerteventura.

La controvertida propuesta del dirigente popular se produce en pleno debate político sobre la propuesta de reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de territorios del Estado, y a pocos días de que se celebre, el día 10 en Tenerife, la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia donde las comunidades autónomas abordarán esta cuestión. De esta forma, el PP saca del foco la medida pactada entre los gobiernos de Canarias y de España y sobre la que las comunidades del PP han planteado muchas reticencias cuando no un claro rechazo. No es esta la primera vez que el PP pide la intervención de la Armada para frenar la llegada de pateras a las Islas, pues ya lo hizo en 2021 el entonces presidente del partido, Pablo Casado, así como, a otro nivel, el histórico dirigente del partido en Fuerteventura Domingo González Arroyo.

Aunque el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo mantiene la idea básica de que sus comunidades están dispuestas a ser solidarias con Canarias y acoger menores, siempre que se garantice financiación asegurada y que se recoja las reclamaciones de las diferentes regiones, el mensaje que trata de fijar ahora es que el problema de origen es la llegada masiva de migrantes a las Islas, y la supuesta inacción del Gobierno central en la lucha contra la inmigración ilegal.

En primera fila, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 4 de julio de 2024, en Madrid (España).

En sus declaraciones iniciales, Tellado instó al Gobierno a combatir lo que considera una “crisis migratoria” y a apoyarse en la Unión Europea para frenar la entrada de migrantes por Canarias, reclamándole parar la entrada de cayucos “en origen”, impidiendo que salgan desde sus lugares de origen mediante el despliegue de la Armada. “El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”, afirmó.

Tras las críticas, compareció en el Congreso para señalar que “me ratifico plenamente en ellas” e insistir en pedirle el Gobierno “que utilice todos los medios necesarios para luchar contra las mafias que trafican con personas y usar todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular”.

“Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, y puede disponer de los medios de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país”, insistió antes de considerar que no estaba “diciendo ningún disparate porque de hecho el Gobierno de Sánchez ya lo hizo en el verano de 2022 y de 2023, mandando patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas, que es lo que debe hacer un gobierno serio y responsable”. Acuso al Ejecutivo de “montar una falsa polémica” para tapar su preocupación por la comparecencia este viernes de la esposa del presidente, Begoña Gómez, ante los juzgados en calidad de imputada por supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencia.

A preguntas de los periodistas, Tellado no precisó el papel que deben jugar los barcos de la Armada que él propone que se desplieguen frente a las costas canarias, que se limitó a calificar de “disuasorio”, pero lo cierto es que desde el punto de vista del derecho marítimo internacional lo único que podrían hacer estas embarcaciones militares sería rescatar a las personas que viajan en cayucos o pateras hacia Canarias, tal como ya recordó en su día el actual jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, cuando en 2020 ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Armada, en respuesta a una reclamación en el mismo sentido por parte de Vox. “Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación donde la vida de los que están en ella corre peligro, su obligación de todo tipo, legal y moral, es rescatarlos”, aseveró el almirante.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y otros miembros del Gobierno y del PSOE salieron en tromba a reprochar al PP esta propuesta y reclamaron a Feijóo como líder del partido que la desautorizara. “Le pediría a Tellado y a todo el PP, que alardean de ser un partido de Estado y que incluso tuvieron responsabilidades de Gobierno, que tengan un mínimo de responsabilidad, que conozcan la legislación vigente y que tengan un respeto a las Fuerzas Armadas españolas”, afirmó la titular de Defensa, quien resaltó que “en absoluto” se plantea destinar a las Fuerzas Armadas a impedir la llegada de inmigrantes ilegales a España y ha pedido al portavoz popular “que estudie el artículo 8 de la Constitución”, en el que se detalla la labor de las Fuerzas Armadas.

Los populares dudan de que sus comunidades “puedan apoyar” el día 10 la propuesta de reforma de la ley de extranjería

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reprochó al PP que proponga ahora desplegar a las Fuerzas Armadas para contener la migración en Canarias después de ocho meses negociando un acuerdo y a solo unos días de que se celebre una conferencia sectorial e insiste en pedir a los de Feijóo que acepten un reparto obligatorio de menores no acompañados entre comunidades autónomas. “Es necesario su voto y también su apoyo, su colaboración y, por tanto, la respuesta es sí o no a esta cuestión” ha señalado. No obstante, no se ha cerrado a las modificaciones o reclamaciones que haga el PP en ese marco al señalar que“hay tiempo por delante” para debatir otras propuestas. El secretario de Política de Migraciones del PSOE, el diputado canario de origen senegalés Luc André Diouf, señaló que el PP “está intentando deslegitimar al Gobierno de manera irresponsable y teñida de racismo”, acusando a los populares de “ser cómplice” de Vox en los postulados xenófobos.

La idea de Tellado sobre la participación de la Armada en el control migratorio supone un endurecimiento de los populares con relación a la política migratoria y un acercamiento a los postulados de Vox. El líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, considera “una estafa” la propuesta después de que los populares se mostrasen hace semanas a favor de tramitar la iniciativa legislativa popular para regularizar medio millón de migrantes. El líder de Vox ha enmarcado en las contradicciones de los populares la necesidad de “asumir las propuestas de Vox”como es la idea de enviar la Armada a vigilar los mares para combatir el tráfico de seres humanos y a evitar las rutas de tránsito. La implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inmigración ilegal, incluyendo el envío de buques de la Armada, es una de las propuestas que Vox viene presentando periódicamente en el Congreso y que hasta ahora siempre se ha rechazado.

Bancada del PP durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 4 de julio de 2024, en Madrid (España).

La dirección del PP evitó pronunciarse directamente sobre las declaraciones de Tellado, pero fuentes cercanas a Feijóo enmarcan su propuesta en la crítica de fondo al Gobierno por la ausencia de una política migratoria, y en especial hacia la incapacidad de Sánchez de actuar en los países de origen y tránsito de los migrantes, así como ante la UE para un nuevo despliegue de Frontex, la agencia europea de lucha contra la inmigración irregular, en aguas canarias.

Dudas sobre el reparto

En relación con el debate sobre el reparto de menores entre todas las comunidades autónomas, el PP mantiene una posición a caballo entre su disposición a asumir la propuesta pactada entre Canarias y el Estado, y el reconocimiento de las dificultades que tienen las regiones que gobiernan para aceptarla.

El propio Tellado instó este jueves al Gobierno a que “busque un acuerdo con todas las comunidades autónomas que no rompa el principio de solidaridad interterritorial para atender a los menores de Canarias”. “Si el Ejecutivo va con una propuesta seria y con garantías de financiación y recursos nuestras comunidades tienen la máxima disposición de llegar a un acuerdo para ser solidarios con Canarias como ya lo están siendo ahora, pero si van a reírse de nosotros no podrán apoyar la reforma”, afirmó. Según él, tal y como está ahora la propuesta no es aceptable y el Gobierno está obligado “a escuchar y asumir las reclamaciones de las comunidades autónomas”.

Otros dirigentes nacionales del partido reconocían este jueves en privado que en estos momentos no se dan las condiciones para que el próximo día 10 las once comunidades autónomas que gobierna puedan dar en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia su respaldo a la propuesta de reforma para el reparto obligatoria de menores migrantes no acompañados porque el Gobierno no está garantizando que aportará los recursos necesarios.

Las mismas fuentes señalan que ninguna de las comunidades ha recibido ninguna llamada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para explicar las medidas contempladas en la reforma legal de la ley de extranjería, y que la mayoría de ellas tienen en estos momentos sus recursos de acogida cubiertos. “Nuestra impresión es que no habrá acuerdo el día 10”, sostienen desde la dirección del PP. Aseguran que los representantes de las comunidades que gobierna el partido acudirán a la conferencia sectorial con una posición común de estar dispuestas a acoger más menores si el Estado garantiza la financiación necesaria, así como la aportación de medios humanos y materiales para ello, y que en todo caso cada territorio explicará sus propias singularidades para que se tengan en cuenta.

