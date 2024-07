Avelino Corma: "La medalla de oro es un reconocimiento a la química en España y a quienes abrieron camino»

El investigador valenciano Avelino Corma ha recogido en Dublín (Irlanda) la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química (EuChemS), un prestigioso galardón que le fue concedido en 2023. El congreso EuChemS, que finaliza hoy, ha sido el marco elegido, convirtiendo a Corma (Moncofa, 1951) en el primer español en recibir este reconocimiento europeo, que la Sociedad Europea de Química —que representa a más de 130.000 químicos — entrega cada dos años.

«La medalla de oro representa un reconocimiento al trabajo en química que se ha hecho en España a lo largo de los últimos 20 años y anteriormente, porque somos los herederos de químicos que abrieron el camino y que nos han ayudado a llegar a donde hemos llegado ahora», apunta Corma, que también se congratula de la labor hecha en el Instituto de Tecnología Química, centro de mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV) del que es cofundador. De hecho, siempre tiene palabras para su equipo y dedica el premio «a todos los que han colaborado conmigo a lo largo de los años, desde los que hacían la tesis, los doctorales y colegas».

El investigador distinguido de la UPV y profesor de Investigación ad honorem del CSIC, es un referente internacional por sus logros en el campo de la química y por su contribución al desarrollo de catalizadores ácidos sólidos y bifuncionales para productos químicos energéticos que han llegado al mercado y hoy se utilizan comercialmente.

Trabaja, asimismo, en la creación de procesos químicos más sostenibles, especialmente en la síntesis y aplicación de catalizadores de zeolita. De hecho, durante el acto de entrega de la Medalla de Oro, el martes, Avelino Corma impartió una charla sobre el tema.

Entre otras cosas, Corma se caracteriza por su firme creencia de que la ciencia y la investigación de los laboratorios deben llegar a la ciudadanía. Muestra de ello es que ha inventado más de 200 patentes, además de publicar más de 1.400 artículos de investigación. «El jurado ha entendido que hemos ido desde la parte fundamental de comprender y aportar conocimiento más profundo a lo que es la químca y a los procesos catalíticos; desde ahí hasta la transferencia y la aplicación industrial», indica.

Licenciado en Ciencias Químicas en la Universitat de València, se doctoró en Madrid bajo la dirección del profesor Antonio Cortés y realizó un postdoctorado de dos años en la Queen’s University de Kingston (Canadá). Miembro de numerosos círculos internacionales, Corma ha pronunciado múltiples conferencias en todo el mundo. Así mismo, son también difícilmente enumerables los premios de alto nivel recibidos por el investigador valenciano.

Entre unos 50, pueden destacarse el European Inventor Award for Lifetime Achievement de la Oficina Europea de Patentes —recogido hace ahora un año—; la Blaise Pascal Medal for Chemistry de la European Academy of Sciences; y los premios Príncipe de Asturias, Jaume I, ENI y Spiers Memorial. Fue, además, Premio del Año Levante-EMV en 2023.

Ahora, a los 73 años, suma en su palmarés la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química (EuChemS), un galardón relativamente joven que hasta el momento han ganado Ben L. Feringa (2018), premio Nobel de Química en 2016; Michele Parrinello (2020), físico y experto en dinámica molecular; y Dame Carol Robinson (2022), ex presidenta de la Royal Society of Chemistry y primera catedrática del Departamento de Química de Cambridge y Oxford.

IA y sostenibilidad

Según Avelino Corma, en esta edición el congreso EuChemS se ha hablado especialmente de sostenibilidad e inteligencia artificial. Sobre la IA, el investigador valenciano asegura que «abre muchas y nuevas posibilidades, sobre todo desde el punto de vista de síntesis muy complejas y de muchos pasos».

Aún así, también avisa de que la IA «se está mitificando» porque «va a poder predecirnos dentro del rango que ya hemos experimentado; pero no va a ser fácil hacerlo fuera de los rangos de los que no tenemos información». Sí cree que es útil para «recoger y ordenar muchísimos datos y después tratar de hacer ajustes para ver cómo influyen distintas variables».

En cuanto a sostenibilidad y la descarbonización, «lo que se ha puesto de manifiesto es que la química ha ido solucionando problemas en cuanto han ido surgiendo». «En estos momentos, se están desarrollando nuevos procesos químicos y nuevos materiales», añade. Actualmente, Avelino Corma trabaja para conseguir sintetizar una superficie que sea capaz de reconocer las moléculas casi al mismo nivel que lo hacen las enzimas. «Es un reto en el que llevo trabajando desde hace años y nos hemos ido aproximando, aunque todavía estamos lejos», asegura.

Dicen de Corma que es el científico español con mejor currículum y, aunque es un tema sobre el que prefiere no mencionarse, ha estado en las quinielas de los premios Nobel, para lo que tendría sobrados méritos. Quienes le conocen alaban su capacidad de trabajo ilimitada, además de su originalidad para afrontar los problemas que surgen en los estudios que realiza. Es, también, un pionero en su campo.

