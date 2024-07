Once años de cárcel para la banda del 'Vaca', el narco que dormía sobre un millón en cocaína rosa

Atrapada en las redes de una operación policial encubierta, la banda del 'Vaca' no sabía que quienes le prometían un paso 'libre' por el Aeropuerto de Barajas serían los mismos que acabaron deteniéndoles cuando intentaron introducir más de 20 kilos de cocaína ocultos en una maleta. Un envío que tuvo varios intentos fallidos antes de llegar y que les ha acabado saliendo más caro de lo que esperaban.

La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, acaba de condenar a once años de prisión a los ocho miembros de la banda. Sin distinción del rol que jugaron, desde el 'Vaca', que aparentaba ser el presunto cabecilla, hasta el que se encargó de entregar el dinero a los agentes de policía encubiertos y que deberá cumplir al menos tres cuartas partes de la condena antes de ser expulsado de España durante 10 años.

La justicia, que apunta a que todos ellos "hacen del delito su forma de ganarse de la vida", les condena a dos años de prisión por pertenencia a grupo criminal más los nueve años de cárcel por un delito "de notoria importancia" contra la salud pública. El tema, que presuntamente era el primer contacto de alguno de ellos con el narcotráfico a esta escala, les sale además a repartir entre todos una multa de 7 millones de euros.

40 kilos de coca pura

Al 'Vaca', que como el resto estaba ya en prisión provisional, se le incautaron durante el registro de su casa otros más de 30 kilos de farlopa y pastillas. La Policía llegó hasta allí por la maleta de 20 kilos de cocaína que sus colaboradores y él colaron por el aeropuerto de Barajas y que estaba valorada en al menos un millón de euros en su venta al por mayor. Lo hicieron, eso sí, con el beneplácito de la Policía, que quiso seguir su rastro para identificar a toda la organización antes de detenerles.

"Me lo vendieron como el negocio más seguro del mundo, como que tenían un control absoluto de Barajas. Puede que me eche tierra encima con esto que digo, y no sé si habría hecho otra cosa [para traer la droga] sin los agentes, pero lo que sé es que la única posibilidad que tenía en el aeropuerto era a través de ellos", explicó el narco durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El 'Vaca' llegando al punto de intercambio en el que se produjo su detención / Redacción

Su defensa intentó demostrar que fueron los agentes de policía encubiertos quienes les incitaron a llevar a cabo el negocio ilícito, pero lo cierto es que la teoría acabó cayendo por su propio peso cuando la Policía registró su piso y encontró otro alijo de valor millonario, lo que demuestra que ya se dedicaba a esto antes de la operación en la que se les detuvo. En total, y sin contar otras sustancias, se incautaron de casi 40 kilos de coca pura.

La casa repleta de cocaína

Según explica el sumario del caso, cuando, a finales de 2022, los agentes terminaron el registro de su casa en Marbella, la báscula sumaba un cargamento de valor millonario compuesto por 25 kilos y medio de farlopa y por 7 kilos y medio de una droga artificial y rosada comúnmente conocida como tusi.

El tusi, que también se conoce con el nombre científico 2CB, 'pantera rosa' o, más comúnmente, como cocaína rosa (aunque no sea farlopa), es una sintetización de productos químicos que aspira a emular los efectos del éxtasis o el LSD, y se presenta tanto en polvo como en pastilla. Su color característico es simple colorante, márquetin para hacer más apetecible un producto especialmente dirigido a los más jóvenes.

Una de las pistolas de fogueo analizadas en el caso / Redacción

La Policía, que la describe como una "novedosa sustancia psicodélica y sintética", encontró siete kilos y medio de esta droga en una maleta debajo de la cama del narco. En el mercado, se calcula que podría alcanzar un precio de entre 100 y 140 euros por gramo, por lo que por los siete kilos y medio podría haber sacado entre 750.000 y un millón de euros.

No fue lo único que encontró la Policía. Entre el inventario que hicieron aquel día se encontraban 48.000 euros en efectivo, relojes, llaves de coches de alta gama y cargadores y proyectiles para una pistola de 9mm, aunque la que encontraron era de fogueo y no estaba preparada para dispararlos.

Esta arma, sin embargo, y tal y como explican los técnicos de la unidad de balística, no solo tiene "una capacidad intimidatoria", sino que también es capaz de disparar cartuchos detonantes y de gas irritante.