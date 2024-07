Germán Carrizo y Carito Lourenço adquieren Maipi

"Nos hacía mucha ilusión poder continuar con un local tan emblemático”, afirma ilusionado Germán Carrizo, propietario del restaurante Fierro que, a partir del 18 de septiembre, gestionará también el emblemático Maipi. La barra, que se caracteriza desde sus inicios en 1983 por ofrecer un producto de alta calidad, permanecerá en manos de Gabi Serrano y Pilar Costa hasta el próximo 1 de septiembre. A partir de ahí, cerrará por vacaciones para reabrir el 18 de septiembre con la gestión del argentino

Barra de Maipi / Levante-emv

German y Carito llegarán con más ánimo de mantener que de reformar. Conservarán la decoración, el concepto gastronómico e incluso la plantilla (a excepción de una cocinera de refuerzo que llega de la cantera de Tandem Gastronómico). Las tapas y los guisos seguirán siendo el corazón de la carta, aunque es de esperar que incorporen nuevos platos en los que se perciba, de una u otra manera, la presencia de nuevos propietarios.

Gabi, fundador del local, y Pilar, su mujer, seguirán durante un tiempo en el negocio para asegurar que en la transición no se pierde el alma de la casa. Tal vez, incluso, en un futuro ya no tan próximo, veamos a Gabi vinculado, de una manera u otra, a ese negocio que fue su vida y del que no debe de resultar fácil desprenderse.