Francisco Sáez mostrará sus «sugerentes» diseños en la pasarela de París

Una de las obsesiones de Francisco Sáez era y es que sus diseños lleguen «a todo el mundo». Y para ello, dice, trabaja «muy duro, mirando a derecha e izquierda». El diseñador afincado en València volverá, este año, a mostrar sus diseños en uno de los mayores escaparates de la moda, la Pasarela de París. Otro reto más. Porque su carrera, va de eso, de superarse.

Diseño de la colección con Z de Sáez / Levante-EMV

Entre bromas, el diseñador confiesa que, desde hace años, su vida gira en torno a una fecha: los 40 años. Tiene, ahora, 33. «Yo mismo me he planteado un reto: desfilar antes de cumplir cuarenta años en las cuatro pasarelas más importantes del mundo y , de momento, lo he hecho en dos. Desfilé dentro del calendario oficial de Nueva York y París, que es lo difícil, no en los desfiles paralelos fuera del carrusel. Me falta Milán y Londres y aún me quedan siete años», bromea mientras ultima las piezas que llevará a París.

Diseño presentado en la fashion Week de Nueva York / Levante-emv

Y es que, la carrera de Sáez va muy rápida. Relata que con solo tres años empezó haciendo ojales con su abuela y con 17 a diseñar; que la primera prenda que vendió fue un mono verde valorado en 180 euros, y su primera tienda propia la abrió en la calle Serrano en Madrid. Con solo 25 años desfiló en Nueva York. Tras el covid, se instaló en València. Su secreto: «Un estilo muy clásico, atemporal y personal que pocos son capaces de hacer. Mis prendas se distinguen por la elegancia y el saber hacer de nuestra confección donde cuidamos al milímetro hasta el más mínimo detalle. Fabricamos a media y en alta costura todo se hace de manera manual», comparte para, acto seguido, desvelar que le «encanta» reinventar las prendas básicas. Un ejemplo, es el elevar una básica falda lápiz a una pieza de alta costura.

Colección presentada en Nueva York / Levante-EMV

La mujer que viste Francisco Sáez es una mujer, define, « segura de sí misma, elegante pero muy chic que aborda la tendencia desde otro punto de vista al que todo el mundo, que viste con prendas que son clásicas y atemporales pero con un toque de vanguardia y rebeldía» . Una mujer, completa, que «hace de la transparencia, en su mayor elegancia, una expresión de su arma secreta a la hora de ir a algún evento».

Colección presentada en el Gremio de Sastres y Modistas / Levante-emv

«Quien viste de mi firma, es una persona que apuesta por prendas de calidad , diseño y vanguardia. Un público que apuesta por lo ecológico por con tejidos naturales y respetuosos con el medio ambiente. Gente que apuesta por el futuro y por la moda nacional», sostiene.

Colección de camisetas de algodón francés / Levante-EMV

Pero Sáez, tras convertir sus prendas de lujo en objetos de deseo, se ha lanzado ahora a la conquista de otro público. Por una parte, al comprador joven «con ganas de vivir, inconformistas por naturaleza y con ganas de expresar mediante la moda su identidad» en su colección de pret a porter, y al deportista en colaboración con el Box de Crosfit KTB. Su, ahora, confiesa «proyecto estrella».