5 precauciones básicas frente a los peligros de las depuradoras de las piscinas

Las piscinas son un elemento esencial para reducir los efectos del calor inherentes a la llegada del verano, agravados -además- por la fatídica ola de calor que atravesamos hace pocos días, la cual ha envuelto prácticamente la totalidad de la geografía del país y (por si fuera poco) acaba de reanudarse.

Para enfrentar el calor y sus inmediatas consecuencias algunos preferirán la playa y otros la piscina. La razón puede ser por cercanía, preferencia, fobia hacia la arena y/o el cloro o, sencillamente, la creencia de que será más segura una opción que la otra. Conviene detenernos en este último punto, el de la seguridad.

¿Es más segura la piscina que la playa?

La piscina, a priori, no resulta peligrosa. O no en un sentido similar al de la playa. No encontraremos ningún tiburón, las olas no podrán arrastrarnos hacia las profundidades ni nuestros cuerpos colisionarán contra las rocas. Tampoco nos picarán las -cada vez más abundantes- medusas.

Pese a ello, la piscina puede acarrear graves peligros para los bañistas en general y para los niños en particular, como ocurrió recientemente en una urbanización de Alcalá de Henares, en la que un niño de 13 años quedó atrapado en la rejilla de la depuradora.

Cierto es que las depuradoras resultan necesarias para mantener la limpieza que requieren las piscinas, pero ello no las exime de poder convertirse en potenciales trampas mortales. Al tratarse de un mecanismo de succión tan potente que permita filtrar grandes cantidades de agua en poco tiempo, la probabilidad de que un niño pueda quedarse atrapado incrementan, principalmente por el tamaño de su cuerpo.

Precauciones básicas para las piscinas

Para evitar que estos accidentes ocurran lo más importante es que las piscinas estén equipadas con sistemas de seguridad adecuados. Las rejillas de succión deben estar en perfecto estado, sin roturas que permitan el acceso a los niños.

Por otro lado, resulta recomendable instalar interruptores de seguridad que corten el flujo de agua si se detecta una obstrucción inusual, para así evitar que los niños, en caso de quedarse atrapados, no puedan salir de ahí.

En caso de que un niño quede atrapado, la rapidez de la respuesta es crucial. Lo primero que debe ejecutarse es desconectar inmediatamente el sistema de depuración. Si no es posible, buscar ayuda de forma urgente mientras se intenta liberar al menor con sumo cuidado.

Por evidente que resulte, a veces estos problemas se prevén con la mirada atenta de los padres o adultos sobre los pequeños, además de enseñándoles a cómo divertirse en la piscina sin sufrir peligros.

Otra medida manifiestamente aconsejable es la de instalar materiales antideslizantes en el perímetro de la piscina y asegurarse de que cuenta con las barandillas y barreras necesarias que mejoran la protección de los menores.