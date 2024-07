Última hora sobre el estado de salud de Cristina Pedroche tras las complicaciones después de su embarazo: "Aún sigo teniendo muchos miedos"

Crsitina Pedroche ha mostrado en sus redes sociales el actual estado de su salud mental. Y es que la colaboradora de televisión ya hizo público hace tiempo que no se encontraba bien mentalmente después de haber sido madre.

Pedroche relata en las historias de su cuenta de Instagram que "he dejado a la niña con los abuelos y he seguido andando yo sola, y se me remueve todo otra vez". Además, añade: "Supongo que el post parto es así, de repente, me da la bajona y me pongo a llorar otra vez".

El 14 de julio de 2023, la madrileña y su pareja Dabiz Muñoz, trajeron al mundo a su hija, fruto de la historia de amor que ambos llevan compartiendo durante varios años. Sin embargo, el camino del post parto ha sido, y sigue siendo, muy duro para La Pedroche.

Los miedos de Cristina Pedroche

"Se me remueven muchísimas cosas, sigo teniendo muchos miedos. Lógicamente, estoy muchísimo mejor, pero todavía tengo otros miedos que se me han quedado enquistados y que, cada cierto tiempo, vuelven a aparecer. Entro en bucles de pena con pensamientos intrusivos", explica la periodista.

Además, cabe recordar que la modelo y presentadora de televisión, escribió su propio libro en el que detalla con pelos y señales todo lo que ha vivido desde que fue madre. En el vídeo que ha colgado en las historias de su cuenta de Instagram, Pedroche cuenta: "Ahora leo mi libro y pienso en lo mal que estaba en ese momento y lo bien que estoy ahora". "Pero eso no quita que haya momentos en los que el gris oscuro se convierta en casi negro, cuando ese gris oscuro ya estaba siendo blanco", añade la madrileña.

Su salud mental desde que fue madre

Lo que ha relatado Cristina Pedroche no es nuevo, pues la periodista ha pasado por un bache emocional desde que dio a luz a su hija. En alguna de las entrevistas que ha concedido desde entonces, la madrileña ha expresado que "creo que el término 'depresión postparto' se usa un poco a la ligera y es algo que deber ser diagnosticado por un especialista. No es mi caso, yo solo estoy más sensible, lloro más".