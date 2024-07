Un ‘campus’ de verano hasta el infinito y más allá

Un campamento de verano puede ser más que mar, piscina o montaña. Tampoco tiene que ser solo deberes, clases de inglés o deportes. A la moda creciente de los últimos años de la robótica y la tecnología se le ha sumado una nueva oferta este estío en València. Es el Space Camp, por el que un centenar de menores de 10 a 17 años, de Primaria y Secundaria, han pasado por las ‘expediciones’ semanales que se han realizado desde junio y que finalizaron este viernes.

A través de la atracción y la curiosidad que genera el mundo del espacio y en concreto el trabajo de astronauta, el objetivo de esta oferta lúdica, formativa y divulgativa ha sido alimentar y generar vocaciones científicas y tecnológicas, en la conocida como área Steam. También que vean que las tecnologías que se desarrollan para la carrera espacial acaban teniendo un impacto para la vida diaria, como los móviles o los ordenadores portátiles.

Detrás de la iniciativa está Escuela de Ciencia —una empresa que surgió como start-up en la primera edición de Lanzadera—, que lleva cerca de 15 años divulgando la ciencia y tecnología a pequeños y jóvenes, aunque este 2024 es la primera vez que el Space Camp València se realiza con marca propia y con todos los días dedicados a cuestiones relacionadas con temática espacial.

Entre otras cosas, en cada ‘expedición’ los participantes han sentido la microgravedad; han hecho pruebas como las de los astronautas; han lanzado un pequeño cohete —el ‘Minimiura’, junto a la empresa PLD Space—; y se han puesto a los mandos de una aeronave. También han ‘tripulado’ la Estación Espacial Internacional, gracias a la realidad virtual; y ha habido experimentos de Biología y Química, junto a nociones de robótica.

Uno de los grupos que participó. / Levante-EMV

Carlos Sánchez, director de Space Camp, explica que los chavales están al día de las últimas noticias y descubrimientos. «Están bastante puestos, hacen muchas preguntas sobre astronomía, ingeniería y cuestiones muy técnicas», afirma.

Asegura que este «interés creciente» se ve además respondido por hechos como que España tenga a dos candidatos a astronauta —Sara García y Pablo Álvarez— y a que las empresas se han lanzado a la conquista de una parte del espacio, la low earth orbit.

Además de la buena respuesta de las familias —con un centenar de inscritos, la edad media de los cuales ha rondado los 13 y 14 años—, también la administración pública se ha interesado en el campamento. Han colaborado el Ayuntamiento de València, Valencia Innovation Capital, y Las Naves.

También la Universitat Politècnica de València, American Space València, Cámara de València, y empresas como PLD Space, Power Electronics o Teika, entre otros. «Hay una demanda creciente, y cada vez más, de técnicos y profesionales, y el mercado reclama más», dicen desde Escuela de Ciencia.

Robótica y más

Ellos empezaron haciendo talleres de robótica cuando no era tan frecuente que hubiera en los centros educativos, y ya han visto como algunos de sus alumnos se han titulado en carreras cientifico-técnicas o se han hecho pilotos de avión.

Ignacio, de 12 años, ha sido uno de los ‘tripulantes’ de la edición de este año. Explica que le gustaría ser astronauta o ingeniero aeroespacial, y que sus padres encontraron este campamento para las vacaciones. «Me encantan todas las actividades que tienen y los datos y las cosas que nos explican, también me ayudan a pensar y aprender más. Lo que más me ha gustado es el ‘giroscopio’, las tareas que nos proponen realizar, y que nos digan que debemos pensar en el mundo en 3D no en 2D», dice.

Lanzamiento de un cohete propulsado con agua y aire. / Levante-EMV

Eva, de 15 años, asegura que las actividades le han sorprendido. «No me lo esperaba para nada. Ha sido muy dinámico y nunca había tenido esta sensación de volar ni de llevar los mandos de una avioneta», reconoce.

Como su compañero, destaca también el ‘giroscopio’. Es el nombre sencillo que desde la escuela han dado a lo que realmente es un aerotrim, un dispositivo que gira en todas direcciones con varios anillos concéntricos, con el que entrenan astronautas y pilotos de cazas.

Con la intención de que la iniciativa sea accesible a cualquier persona, independientemente de su la situación económica de las familias, los organizadores del campus —que tenía un horario de 9:00 a 18:00 horas— han dado becas este 2024 a jóvenes con talento de entornos vulnerables, que también han profundizado en la exploración espacial.