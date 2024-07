La sorprendente imagen de Jennifer López sin maquillaje que revoluciona las redes

Jennifer Lopez celebra su 55 cumpleaños en pijama, con un moño y sin maquillaje. La cantante ha compartido con sus fans una imagen en la que muestra su rostro al natural sin maquillaje. La imagen no ha pasado desapercibida y ya acumula 1.657.139 'me gustas' y más de doscientos comentarios.

En la publicación ha dejado este mensaje: "Es difícil de creer que hayamos pasado todo este tiempo juntos. Es divertido mientras contemplar el viaje más extraordinario en el que todavía me siento, como la chica que empezaba llena de energía y bravuconería, tan lista para tomar todo el mundo por delante, y sin embargo tan tierna, frágil y a veces asustada; pero siempre llena de amor por dentro".

La artista se encuentra en un momento delicado debido a los rumores por su posible separación con Ben Affleck, este 55 cumpleaños parece estar siendo uno de los que más le han enternecido. Lo comprobamos al leer más frases del texto que acompaña a sus instantáneas: "Durante toda la noche y la mañana hje estado viendo todas vuestras felicitaciones de cumpleaños, vídeos y publicaciones preciosas. Me he reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la cartelera en Times Square, me sentí completamente abrumada. Realmente tengo a los mejores fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de teneros a todos parte de mi vida. Muchas gracias".