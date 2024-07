Planes para el último finde de julio: Lluvia de estrellas

En mitad del caluroso verano que nos persigue, lo más común es quejarnos del clima y de los fenómenos meteorológicos. La segunda ola de calor no nos da tregua, y todo parece indicar que en agosto no se firmará el armisticio con las altas temperaturas.

Dicho esto, y por darle cierta perspectiva optimista al asunto, ¿Qué hay de los fenómenos astronómicos? No nos librarán del calor, es evidente, pero pueden embellecer el entorno y nuestra mirada sobre el mismo, ofreciéndonos un espectáculo de meteoros que, por más que efímero, no deja de tener su particular encanto.

Así las cosas, el cielo nos regalará este verano un evento astronómico sumamente especial: La lluvia de estrellas Delta Acuáridas. Su pico de actividad abarcará desde el domingo 28 hasta el martes 30 de julio.

¿Qué son las estrellas Delta Acuáridas?

Las Delta Acuáridas son, en esencia, una lluvia de meteoros. Esta se asocia con el cometa 96P/Machholz, descubierto en 1986 por el astrónomo -amateur- Donald Machholz. Esta lluvia de meteoros se produce cuando nuestro planeta atraviesa restos de escombros que el cometa ha desprendido previamente. Estos se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, generando destellos de luz comúnmente conocidos como meteoros o "estrellas fugaces".

Delta Acuáridas / Getty Images

¿Desde dónde se pueden ver?

Las Delta Acuáridas son visibles desde todo el mundo, pero se observan mejor en el hemisferio sur y en las latitudes más bajas del hemisferio norte. Lo aconsejable para encontrar el lugar idóneo, es dar con uno lo más alejado posible de las luces de la ciudad y mirar hacia la constelación de Acuario (donde parecen originarse los meteoros).

4 consejos para ver la Delta Acuáridas

Olvídate del telescopio y/o los binoculares: No te hacen falta. Tus ojos y mirada atenta son más que suficientes para percibir los meteoros y disfrutar de esta experiencia. A ello hay que sumarle cuatro consejos básicos que a continuación detallaremos:

Encontrar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica (véase parques nacionales, zonas rurales o áreas de montaña).

Mirar atentamente el cielo -en general- y la zona este -en particular- (la constelación de Acuario, el radiante de las Delta Acuáridas, se eleva en el este)

Ser paciente. Para observar los meteoros se necesita paciencia. Planea pasar al menos una hora observando para aumentar tus posibilidades de ver varios meteoros.

Puntualidad. Los meteoros son más visibles después de la medianoche, cuando el radiante está más alto en el cielo, por lo que llegar antes te permitirá adaptarte a la oscuridad y encontrar un buen lugar.

Habrá más lluvias de estrellas: ¡No te las pierdas!

No todo se circunscribe a las Delta Acuáridas, a lo largo de los próximos meses otras lluvias de meteoros destacarán en diferentes puntos:

Perseidas (12-13 de agosto): Conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas son una de las lluvias de meteoros más populares. Alcanzan su pico a mediados de agosto, ofreciendo hasta 60-100 meteoros por hora en condiciones óptimas.

Perseidas / EFE

Oriónidas (21-22 de octubre): Asociadas con el cometa Halley, las Oriónidas son visibles en octubre y alcanzan su pico a finales del mes, con una tasa de aproximadamente 20 meteoros por hora.

El cometa Halley, observado desde la Tierra en 1986 / IGN

Dracónidas (8-9 de octubre): Aunque menos activas que otras lluvias, las Dracónidas pueden sorprender con ráfagas de actividad. Son mejor observadas al anochecer.

Dacrónidas / EP

Táuridas del Sur (4-5 de noviembre): Estas producen meteoros lentos y brillantes, y alcanzan su pico a principios de noviembre.

Taúridas del Sur / Pexels

Leónidas (17-18 de noviembre): Conocidas por sus tormentas de meteoros en ciclos de 33 años, las Leónidas suelen producir hasta 15 meteoros por hora en su pico.