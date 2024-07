Juan Roig, El Soro y Camps, las estrellas del concierto de Luis Miguel en València

"Brutal", aseguran los que vieron este sábado por la noche en el Estadi Ciutat de València al cantante mexicano Luis Miguel en su única actuación en València dentro de su gira española de 2024. "Es un auténtico depredador de masas", apostillan. "Fue un llenazo absoluto en dos horas de concierto sin parar", aclaran.

La actuación arrancó a las 21.30 horas -con 20 minutos deretrasoo- con la proyección de algunas imágenes del 'Sol de México' desde su infancia hasta la actualidad.

Así que Luis Miguel salió al escenario, acompañado de cerca de una decena de músicos, de la forma más enérgica posible para interpretar "Será que no amas". No faltaron sus baladas más emblemáticas como "No sé tú" o "Hasta que me olvides" pasando por sus temas más rítmicos como "Suave" o "Te necesito". Sin olvidar "Un hombre busca a una mujer" o "Tengo todo excepto a ti", el 'Sol de México', acompañado de su banda de mariachis, cantó a su país e interpretó "La bikina" o "La media vuelta" y, así, terminar la fiesta, con "La chica del bikini azul" o “Cuando calienta el sol”.

Todas las imágenes del concierto de Luis Miguel en València / Germán Caballero

Los invitados

El máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, no faltó junto a sus hijas. El naviero Vicente Boluda acudió junto a su mujer Esther Pastor; la alcaldesa de València, María José Catalá, se encontraba junto a la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero; y el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Francisco Camps, quien fuera presidente de la Comunitat Valenciana, también estuvo en el Ciutat de València. También coincidió con ellos la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que lo dio todo bailando cada una de sus canciones. Y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Juan Roig junto a El Soro en el concierto de Luis Miguel / Levante-EMV/J.R.

Pepe Danvila, presidente del Levante UD; no se lo perdió y la actriz y presentadora de televisión, Remedios Cervantes, que triunfa ahora como CEO de una agencia de comunicación y marketing digital. (RMedios Digital Marketing), tan amiga de Paloma Cuevas, también se encontraba en primera fila. Sin olvidar a Mayrén Beneyto ni a Vicente Ruiz 'El Soro', el histórico torero de Foios que tampoco se lo quiso perder junto a su mujer, la comunicadora Eva Rogel.

Mayrén Beneyto junto a sus amigas / LEVANTE-EMV

Tras recorrer Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, A Coruña y Cádiz, el cantante llegó al 'Cap i Casal'. Tras esta parada, Luis Miguel cerrará esta gira de conciertos en Starlite Marbella, donde actuará hasta en tres ocasiones durante los próximos días.