Alerta DGT: Multas de hasta 200 euros a los conductores que no utilicen las luces

La operación salida es inminente. El mes de agosto llegará mañana, y se espera que 94 millones de desplazamientos de largo recorrido (45,7 millones en julio y 48,3 millones en agosto) se pongan en marcha, aumentando un 0,4% más que en el verano del año pasado. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha puesto en marcha un conjunto de dispositivos especiales que, se espera, incrementen la seguridad de todos los conductores.

Dichos dispositivos contendrán cinco operaciones especiales con un objetivo claro: Que los conductores respeten las normas de seguridad. Sobre esto, los intermitentes son unos de los elementos que más refuerzan la seguridad vial. Así pues, la DGT y la Guardia Civil reiteran el necesario uso que debe hacerse de ellos, así como las consecuencias que puede tener su incumplimiento.

Multas de hasta 200 euros a los conductores que no utilicen las luces / Levante-EMV

Estas son las consecuencias económicas de no utilizar los intermitentes

La Dirección General del Tráfico incide en las indicaciones del Reglamento General de Circulación, que establece unas multas de hasta 200 euros a quienes no hagan un correcto uso de los dispositivos lumínicos. Otras sanciones de 80 euros se aplicarán a quien no señalice correctamente o no se anticipe con suficiente antelación.

La DGT, pues, afirma lo siguiente: “La carretera es un espacio común donde todos debemos entendernos. Señaliza con los intermitentes antes de realizar cualquier maniobra para que los demás puedan anticiparse a ellas”.

¿Cuándo deben utilizarse obligatoriamente los intermitentes?

Incorporarse a la circulación: Cuando salgas de un estacionamiento debes señalizarlo activando los intermitentes.

Rotondas: Al cambiar de carril y/o abandonar una rotonda debes utilizar intermitentes. Los demás conductores no saben hacia dónde te diriges, por lo que señalizar tus movimientos es crucial para evitar accidentes

Adelantamientos: Antes de cambiar de carril es crucial activar el intermitente. Debe mantenerse encendido hasta que vuelvas a tu carril.

Aparcar: Para estacionar resulta obligatorio indicarlo activando el intermitente del lado hacia el que te diriges.

Cambios de dirección: Antes de girar tienes que activar el intermitente, regular la velocidad y calcular la distancia de los vehículos en sentido contrario.

El EDR será de uso obligatorio

Desde el 1 de julio del pasado año los triángulos de advertencia no son necesarios en las autopistas y autovías en caso de que se produzca una avería o accidente de tráfico. La razón de esta medida se debió a los peligros que acarrea transitar por la carretera en el propio acto de colocar los triángulos. Con todo, sigue siendo necesario (hasta el 1 de enero de 2026) el uso de los triángulos en carreteras normales.

En cambio, uno de los elementos obligatorios desde este mes será el EDR o Registrador de Datos de Eventos. Dicho elemento pertenece al ADAS o conjunto de tecnologías que mejoran la seguridad vial tanto para los vehículos como para los demás usuarios de la carretera y funciona de manera similar a la caja negra de un avión: Graba información sobre el vehículo y sus ocupantes en los 30 segundos que preceden a un accidente y en los 5 segundos posteriores. La DGT considera que este sistema debería estar instaurado en todos los vehículos nuevos que se pongan en funcionamiento desde este mes en adelante.