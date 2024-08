El ‘tiktoker’ valenciano de 90 años que da "consejos de abuelo"

El valenciano José María Abad tiene tres nietos biológicos, pero en Tik Tok es el abuelo de 311.000 más. Con casi 90 años, Abad señala en su perfil de esta plataforma social que "Tik Tok dice que tengo seguidores, pero sois mis nietos". Este 'tiktoker' se define como el "abuelo de los sensibles", ya que, a través de sus vídeos, da, como él mismo dice, "consejos de abuelo" a todos los jóvenes que le siguen.

"Hoy quiero dar un consejo de abuelo a mis amigos...". Así inicia Abad muchas de sus publicaciones, en las que ofrece recomendaciones en torno al amor, la tristeza o las relaciones sociales, entre otros aspectos. Muchos de los jóvenes echan de menos a sus abuelos, por lo que ven a Abad como su propio yayo. "Los jóvenes están hambrientos de que les cuente historias porque los echan de menos. Por eso, creo que es importante darles consejos y ponerme en su piel", explica el propio 'tiktoker'.

Abad inició su andadura en Tik Tok, aunque también tiene una cuenta en Instagram, hace poco más de un año. "Siempre me ha gustado la tecnología. Hace un tiempo estaba con una amiga, que decidió grabar mis comentarios. Vi que era una oportunidad", recuerda. Tras el éxito de estos primeros vídeos, el valenciano ha tenido que comprarse un móvil, que destina exclusivamente para el uso de sus redes sociales. "Recibo una gran cantidad de mensajes todos los días, por lo que tuve que comprarme el teléfono", indica.

"Sin tabús"

El 'tiktoker' habla de todos los temas sin ningún tipo de tabú. "He aprendido mucho durante toda mi vida, por lo que abordo todos los temas sin tabú", afirma. Sin embargo, la mayoría de consultas están relacionadas con las rupturas sentimentales. "Me hablan de dolor y desconfianza. Les digo que deben retomar su vida", afirma. Además, no duda en consultar ChatGPT para ofrecer este tipo de consejos. "Todos los avances son positivos", reivindica.

Su éxito no es en vano, ya que les habla con total sinceridad. "Se ha perdido la solidaridad en la sociedad actual. Parece que ya no hay amigos de verdad", lamenta.

Sin embargo, esta no es la única pasión de Abad. Sus verdaderas pasiones son la pintura y la escritura. Él fue director de una revista de arte y ensayo en València durante los años 60. Recuerda que, en ese momento, fue cuando se enamoró del arte y la cultura. Posteriormente, se trasladó a París, donde empezó a pintar para "ganar un poco de dinero". "Vendíamos cuadros para sobrevivir", recuerda.

Abad es un ejemplo de que la edad no es ningún impedimento para alcanzar los sueños. Recientemente acaba de publicar el libro La fábrica de los juguetes prodigiosos, donde aborda sus vivencias durante la Guerra Civil española y el Franquismo. En los próximos meses, publicará la segunda parte de esta obra. "En este caso, trataré algunos temas recientes como el problema de las drogas, ya que en mi casa se han vivido", concluye.

