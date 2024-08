El duro mensaje del abogado de Edwin Arrieta a días de conocer la sentencia a Daniel Sancho

El viernes pasado se cumplió un año de la violenta muerte en una isla tailandesa del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de cuyo asesinato se acusa al español Daniel Sanchoy está a la espera de que se conozca la sentencia a finales de mes.

Los padres de la víctima, la maestra jubilada Ana Marcela Arteaga, y Leovaldo José Arrieta, recibieron el pésame de los loricanos que se acercaron a la iglesia para acompañarlos en la ceremonia por el médico, asesinado el 2 de agosto de 2023, crimen por el que fue llevado a juicio como presunto responsable el español Daniel Sancho. Su familia recuerda a Arrieta como un devoto de la virgen de Fátima y como sostén económico de sus padres, su hermana y su sobrina en su natal Santa Cruz de Lorica, a 71 kilómetros de esta ciudad.

Las palabras de su abogado

“Hoy se cumple un año de este atroz y cobarde crimen (...) Todo mi cariño para una familia humilde y trabajadora que sin quererlo, de la noche a la mañana, perdieron a un ser querido y han tenido que sufrir la presión mediática”, escribe Ospina en su perfil de Instagram.

“Gracias a la familia Arrieta por su confianza con nosotros como abogados en un juicio que ya ha marcado nuestras vidas (...) Fuerza y esperanza en un día tan doloroso. Gratitud para tantas personas por sus mensajes de apoyo, que les hemos hecho llegar a la familia. Confiando, que muy pronto puedan encontrar paz y tranquilidad en sus corazones y en sus vidas”, añade el jurista.

El recuerdo de sus amigos

Adriana Manzur, otra amiga de Edwin Arrieta, no oculta su congoja cuando recuerda al médico y su trágico final en Tailandia: "Me quitaron a un amigo, me quitaron un confidente, me quitaron... Qué más se puede decir cuando te quitan a una persona tan especial, es como si te arrancaran un pedacito del corazón", dice.

Manzur cuenta que ella se encontraba de viaje en el sudeste asiático y al enterarse de que su amigo Arrieta estaba desaparecido comenzó a llamar a los pocos centros médicos que hay en la isla hasta que de uno le respondieron: "'Hola señora. Soy del 'staff' del hospital de Koh Phangan, trate de llamar a este número que es de la Policía de Koh Phangan'".

"Me asusté demasiado y fue cuando me puse en contacto con mis amigas acá en Colombia y nos enteramos de todo lo que estaba pasando", afirma. Para Manzur "fueron dos días de angustia y sufrimiento, de no saber qué estaba pasando". "Yo, al principio solamente pensaba que como él era tan 'amiguero' (...) se había ido de rumba", expresa y agrega que al saber de la muerte de Arrieta "se me detuvo el mundo por un segundo". Por eso, un año después se despide del médico: "Descansa en paz, aquí te recordamos, y sabemos la persona que eras. Vuela alto, viejo, vuela alto, amigo".