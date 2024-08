La modelo Wanda Nara, contra las cuerdas por Icardi

"Decidí separarme, pero no dejaremos de ser una familia (...) Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros", con estas palabras confirmaba Wanda Nara a través de su Instagram la que parece su ruptura definitiva con Mauro Icardi después casi una década juntos. Desde ese entonces, la argentina está disfrutando al máximo de su nueva etapa como soltera en lugares como Río de Janeiro y Miami mientras el futbolista afronta la pretemporada del Galatasaray en Turquía.

La drástica decisión

La tertuliana Majo Martino del programa ‘Mañanísima’ ha destapado en la televisión argentina el último movimiento del jugador de fútbol que habría enfurecido por completo a la mediática influencer. Y es que, según el relato de esta popular colaboradora, Icardi habría tomado la drástica decisión de bloquear las tarjetas de crédito a la madre de sus dos hijas.

"No sé qué pasó particularmente con esta tarjeta, pero es muy común y es muy normal (...) Wanda como buena alumna que siempre fue hay que guardar todas las constancias en la proporción que uno tiene sus ingresos”, respondió Ana Rosenfeld. “La información de este hecho la dio la propia Wanda”, apuntó de nuevo Majo Martino. "Si salió de Wanda, entonces es real", manifestó la jurista.

El enfado de Wanda Nara

Un tema del que también se ha pronunciado Ana Rosenfeld, abogada de Wanda. “Acá no hay mentiras, todo lo contrario. Son realidades que, por supuesto, la realidad gira como el mundo, pero esa es la verdad”, espetó la letrada. “No sé de dónde salió esa información. Sí es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva (...) En casos que he trabajado durante cincuenta años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos menores”, añadió.

Su primera noche de pasión

La modelo, en otra ocasión, desveló también que sus primeros encuentros con el jugador del Galatasaray ocurrieron en su “departamento de soltero”. “Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas”, añade sin dejar atrás ningún detalle.