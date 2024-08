Nueve de cada diez adolescentes están enganchados a Internet

El teléfono se ha convertido casi en una extremidad más entre los adolescentes. Al echar un ojo a nuestro alrededor, no es extraño ver a cualquier menor con un móvil en la mano. A través de este dispositivo, los jóvenes intentan estar al día de todas las novedades, compartir fotos, escribir mensajes o ver vídeos. Sin embargo, este excesivo uso puede llegarse a convertir en una adicción para muchos de ellos.

Según un informe de Save the Children, realizado a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años en España dentro de la campaña #DerechosSinConexión, nueve de cada diez adolescentes se conectan varias veces al día a Internet o navegan por la red. En el estudio, se recoge que el 58 % de los niños empiezan a utilizar Internet de manera habitual desde los once años y cerca del 30 % lo hace antes de cumplir los diez años. Las cifras varían según el sexo. En este sentido, el porcentaje de niños es mayor, ya que ronda el 36 % frente al 27,8 % de las chicas. Ante estos datos, el estudio recoge algunas recomendaciones pediátricas. Concretamente, aconsejan que los menores de 0 a 2 años no utilicen las pantallas, mientras que de 3 a 5 años debe ser de menos de una hora al día y, a partir de los 5 años, señalan que se debe utilizar durante un máximo de dos horas.

En el estudio también se desprende que el 67 % de los adolescentes señala que se conecta varias veces al día, mientras que más de un 20 % reconoce estar "permanentemente conectado/a" (el 21 % de los adolescentes de 16 años indica que accede a Internet durante cerca de cuatro horas diarias). Sin embargo, casi el 90 % de la población adolescente se conecta al menos una hora al día.

Distintos usos

Sin embargo, el uso varía según el sexo. Las chicas reconocen que utilizan Internet para escuchar música, ver series y películas o utilizar las redes sociales. Por su parte, ellos aprovechan para ver contenido de otros creadores o jugar en línea (75 % de chicos frente al 15 % de chicas). Sin embargo, en el caso de ellas, resulta alarmante que reconocen emplear las redes para controlar a las amistades y la pareja. Relatan que, cuando sus amigas les dicen que no van a salir o sus parejas no están con ellas, miran estas plataformas para comprobar si han subido fotos o comentarios que puedan contradecir su versión.

Ante estas cifras, la especialista política en el área de protección frente a la violencia de Save the Children, la valenciana Clara Burriel, ha señalado a Europa Press que "el tiempo de conexión aumental con la edad". Añade: "Vemos que el 25 % de los adolescentes que nos dicen que pasan más de cuatro horas al día en Internet son los que comenzaron a utilizarlo antes de los diez años".

La exposición en la adolescencia supone "una mayor vulnerabilidad", ya que, en palabras de Burriel, "también disminuye la percepción del riesgo y además los grupos de amigos cobran una mayor relevancia y se configuran como referentes".

A pesar de que la familia juega un papel fundamental ante este tipo de exposición, solo 3 de cada 10 adolescentes aseguran tener limitada la conexión, mientras que un 38 % reconoce que sus familiares les han explicado los riesgos que supone el uso. Entre ellos, se encuentra la exposición a contenido erótico y pornográfica. Las cifras son alarmantes, ya que casi 6 de cada 10 señala que ha accedido a este contenido sin buscarlo. Esto puede perjudicar las relaciones sexuales, que, según Burriel, "están basadas en la desigualdad, en un modelo patriarcal y que incluso llegan a erotizar la violencia contra las mujeres".

Por otra parte, en el informe se muestra que, uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o deba ser un delito, o no está seguro de que deba serlo (los chicos lo creen en un 40 %, mientras que para las chicas es de un 26 %).

Ante estos datos, Save the Children apuesta por educar a niños, niñas y adolescentes en un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Para ello, piden a los menores que cuiden las relaciones personales, las cuales son fundamentales para el desarrollo emocional. "Las interacciones en redes sociales o grupos de mensajería pueden proporcionar un sentido de conexión, pero no deben reemplazar el contacto cara a cara y las conversaciones significativas", indican. Por otra parte, recomiendan utilizar la opción más adecuada según el momento.

Por otra parte, y con el crecimiento de la oferta de contenido digital, es importante desarrollar habilitades para analizar y comprender el lenguaje audiovisual. También es crucial desarrollar herramientas para investigar, comprender y contrastar información con el fin de evaluar la fiabilidad de las fuentes.

Por último, reconocen la importancia de aprender habilidades específicas y encontrar referentes ya que ofrece oportunidades educativas, aunque es importante saber encontrar los referentes adecuados.

