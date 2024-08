El oro olímpico que es el David de Miguel Ángel en carne y hueso

El David de Miguel Ángel en carne y hueso ha sido oro olímpico durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Sí, es como si la escultura de la Galería de la Academia en Florencia se hubiera metamorfoseado en persona o, mejor dicho, en un superderportista, y logró un oro olímpico en París. El bloque de piedra traído desde la mismísima cantera de Fantiscritti en Carrara que esculpió Michelangelo desde 1501 hasta mayo de 1504, dando como resultado final este icono del Renacimiento con un tamaño y unas proporciones de una envergadura descomunal, parece haberse metamorfoseado y se ha convertido en el ganador de la medalla de oro en los 100 metros espalda.

Se trata del nadador italiano Thomas Ceccon, uno de los deportistas que ha conquistado las redes y el corazón de muchas y muchos, no siempre seguidores del deporte ni los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Tiene pareja?

Como ocurre con el David de Miguel Ángel de Florencia, Thomas Ceccon parece que no tiene pareja, aunque no se conoce su situación sentimental actual públicamente. Ensus perfiles de redes sociales, el nadador mantiene su vida privada alejada de los focos y solo comparte imágenes relacionadas al deporte que practica y de sus trabajos como modelo para marcas internacionales.

PI STUDIO

Durmió a la intemperie

El campeón olímpico Thomas Ceccon ha sido grabado durmiendo en la calle debido a su descontento con la Villa Olímpica. Aunque no se ha pronunciado sobre estas imágenes publicadas por Husein Alireza, palista de Arabia Saudí, hizo estas declaraciones los días previos: "En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben".

Thomas Ceccon / EFE

Quién es este nadador italiano

Thomas Ceccon nació en la localidad de Thiene ubicada en el norte de Italia aunque actualmente reside en Verona. Cuenta con apenas 23 años y acumula dos campeonatos mundiales, cuatro oros europeos, y batió el récord de los 100 metros espalda, imbatido durante seis años, en Budapest 2022 con un tiempo de 51'.60