Por qué es el día más caluroso del año: "Asado está, dale la vuelta y come"

Será casualidad o no. Será el destino o no. Pero el día más fuerte la cuarta ola de calor ha sido este sábado, día 10 de agosto, jornada que el santoral dedica a la figura de San Lorenzo, nacido en Huesca. Y la tradición dice que murió quemado, por eso es conocido que el día de san Lorenzo es el que más calor hace de todo el verano. Así que hay días que son muy conocidos por los santos que celebra y a los que la Iglesia católica recuerda, incluso para los no creyentes.

En Huesca, por ejemplo, donde es patrón y donde nació -se fija su nacimiento en el año 225 de nuestra era-, ha recorrido este sábado en procesión, como es tradición en el día grande de las fiestas laurentinas, las calles de la ciudad entre los aplausos y vítores de los miles de personas que flanqueaban su paso solemne.

Murió quemado

¿Cómo murió exactamente San Lorenzo? El emperador Valeriano, que inició una fuerte persecución de los cristianos en Roma, mandó torturarlo para luego ejecutarlo, asándolo sobre una parrilla el 10 de agosto del año 258. Según marca la tradición, Lorenzo, pronunció antes de morir las siguientes palabras: "Assum est, inqüit, versa et manduca" ("Asado está, parece, dale la vuelta y come"). Y justamente por ese abrasamiento que sufrió Lorenzo, por aquel entonces era archidiácono de Roma y asistente del papa Sixto II, el día 10 de agosto es el más caluroso de cada año. Y este 2024, especialmente en Valencia, donde hay en alerta 94 municipios por las altas temperaturas, la ola de calor ha cocido el litoral con una sensación térmica de 40 grados.

Once comunidades en alerta en el primer día de una nueva ola de calor / Levante-EMV

La lluvia de estrellas fugaces

Otra tradición del día de San Lorenzo también es las lluvias de estrellas más espectaculares del año, las llamadas Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que suelen alcanzar su punto álgido en torno a esta fecha. Se trata del mejor día para observar cómo el cielo "gotea" fugaces Perseidas y son una lluvia de meteoros que cada verano cae sobre el Hemisferio Norte.

El evento recibe su nombre de la constelación de Perseo, y lo que vemos son meteoros que se desgajan del cometa 109P/Swift-Tuttle, así llamado por los dos astrónomos estadounidenses que lo descubrieron de forma independiente en 1862: Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle.

Con 26 kilómetros de diámetro, el cometa Swift-Tuttle es el mayor objeto que se acerca de forma periódica a la Tierra.

La espectacularidad de las Perseidas deriva de su fugacidad: la velocidad de estos meteoros puede superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora, explica el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

El cometa responsable de las Perseidas / Agencias

¿Cuál es el mejor día para verlas?

Este año, la noche mejor noche para ver las lágrimas de San Lorenzo será la del lunes al martes (12 al 13 de agosto), y aunque este no será el año más óptimo para verlas, el 'espectáculo' sigue estando asegurado las próximas noches.