El verano, la época más complicada para mantener el amor

El verano es, sin duda, la época en la que las familias pasan más tiempo juntas. Durante estos meses estivales, los más pequeños no van al colegio y sus padres disfrutan de unas semanas de vacaciones más que merecidas. Por ello, muchas de las familias aprovechan para ir a la playa, preparar algún viaje o compartir momentos juntos. Sin embargo, también es un período en el que se incrementan los divorcios y las rupturas matrimoniales.

Aunque antes de tomar esta decisión muchas de las parejas acuden a terapia para intentar solucionar los problemas, el resultado no siempre es el esperado. Como ya adelantó este diario hace unas semanas, las terapias de pareja inundan las consultas durante los últimos años. En este sentido, el psicólogo valenciano Julio García señalaba que "a veces es una manera de mostrar que lo han intentado, pero, en otras ocasiones, muchos siguen juntos y la situación mejora". Los expertos intentan facilitarles las herramientas más adecuadas en cada caso. Aunque los problemas no son los mismos en todas las parejas, lamentan la falta de comunicación existente. "Estos matrimonios sufren problemas que no han solucionado o no han intentado hablar durante el resto del año, ya que los camuflan en sus rutinas diarias", explica la psicóloga valenciana Laura Fuster. La situación se agrava durante este período de descanso, ya que, en sus palabras, "pasamos más tiempo con la pareja y, por lo tanto, se acentúan los problemas". "Durante el resto del año, sólo se ven en momentos puntuales, ya que trabajan o tienen otras actividades, pero en verano están juntos las 24 horas", recalca.

A esta falta de comunicación y el hecho de compartir tiempo juntos, se añaden otros factores como pasar más tiempo con las familias políticas u organizar las actividades de los hijos e hijas. Por eso, los expertos recomiendan que las parejas encuentran un momento del día para estar solos y dedicarse tiempo para ellos.

El incremento de las rupturas matrimoniales en verano se acrecentó, según Fuster, tras la pandemia, aunque es una tendencia que se ha repetido durante las últimas décadas.

Procedimiento legal

Tras tomar la decisión, las parejas deben llevar a cabo la separación legal, un hecho bastante complicado en algunos casos. Sin embargo, tras la Ley 15/2005, conocida como Ley de Divorcio Exprés, es más fácil llevar a cabo este trámite, ya que sólo se necesita el consentimiento de ambos cónyuges para que se realice, sin ningún otro requisito, puesto que esta legislación sólo exige que hayan pasado tres meses desde la celebración del matrimonio.

"La gente establece una serie de objetivos mentales. Cuando están pendientes de una separación, intentan resolverlo en verano, ya que tienen más tiempo libre", señala la abogada de familia y miembro de la Sección de Familia del Ilustre Colegio de la Abogacía Valenciana, Mónica Mas. Sin embargo, la abogada reconoce que esté es el peor momento para iniciar un trámite, ya que "agosto es un período inhábil". Durante estos meses se incrementa hasta un 60 % el número de consultas en los despachos, lo cual, según la experta, "supone que cada dos días se producen unos cuatro divorcios, es decir, triplica las cifras del resto del año".

La mayoría de demandas llegan durante el mes de julio, pero en agosto suelen quedarse en el cajón, puesto que "no hay tiempo material para redactar y presentar tantas demandas". Por ello, se suelen retomar en septiembre. "Creen que es un buen momento porque los niños no van al colegio y pueden abordar el tema con más tranquilidad. Sin embargo, a nivel administrativo y judicial es complicado", reconoce.

Parejas mayores

Aunque la gran parte de las separaciones se producen entre parejas de 45 o 55 años, es decir, el momento en el que los niños son adolescentes, la abogada valenciana reconoce que las cifras empiezan a cambiar. "Vienen muchas parejas mayores. Se ha roto el mito de que el amor es para toda la vida y ya no hay tabús", indica. Por su parte, el 80 % de las parejas acuerdan las custodias compartidas, aunque existen otros problemas como las hipotecas o la adquisición de viviendas familiares.

