Planes de boda: ¿Huerta casará a la pareja del momento?

El edil del ayuntamiento de València Juan Carlos Caballero está ultimando los preparativos para su boda con el abogado de la Pobla de Vallbona Javier Zamora, que será en un mes. Si hace unos días publicaba en sus redes sociales las fotos de la sesión de preboda del enlace; este fin de semana, se ha reunido con el escritor y ex ministro socialista Máximo Huerta en Altea, como se ve en una foto publicada por el periodista con el texto "Planes de boda". ¿Será Máximo, íntimo amigo de la pareja, el encargado de casar a Javier y Juan Carlos?

A través de un post en su perfil de instagram, el número 2 de María José Catalá publicó una foto con su novio en la que anuncia que 2024 es "un buen año para casarse... y hoy un buen día para contarlo".

Las felicitaciones

La primera en felicitar a la pareja fue la alcaldesa de València,María José Catalá: "Pedazo de año...¡Enhorabuena chicos! La publicación no ha dejado de recibir 'me gustas' y comentarios para felicitarlos. Susana Camarero, Máximo Huerta, Pere Fuset, Mara Torrado o Remedios Cervantes son solo algunos de las más de 500 personas que han querido aprovechar la ocasión para desearle lo mejor al concejal del PP en el consistorio y a su pareja.

La fecha

Tal y como anunciaron, la ceremonia tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. "Empieza la cuenta atrás, 1 mes" ha sido el mensaje que acompaña a la preciosas instantáneas de los novios en la playa. Esperaron a un momento emblemático, a 31 días vista. El enlace se celebrará en la Cartuja de Ara Christi. "Se casan ellos, mis amigos"

"Colgué la foto en instagram porque esa red me parece mas de fotos y esta más de palabras. Pues bien, algunos me preguntaron si el que me casaba era yo. ¡Ay, queridos lectores! No. Se casan ellos, mis amigos. Pero yo, que siempre he dicho que las bodas no me iban, confieso hoy domingo 11 de agosto que tal vez lo decía con la boca pequeña. Esas mentiras que nos decimos, que nos contamos, para llevarnos bien con nosotros mismos", escribía el propio Máximo Huerta en su perfil de Facebook, en la que todos los días publica un post extenso llamado 'Dietario con perro a los pies'.

El concejal de València, Juan Carlos Caballero, junto a su pareja, Javier Zamora / Instagram

En ese comentario, proseguía: "Soy de los que se emocionan en los videos de pedidas de mano, en las películas y en los libros, de los que escuchan una canción y la visualizan en tal momento, de los que creen en la pareja, incluso en el amor romántico, de los que sabe qué se pondría y qué lugar elegiría. Vale, vale, vale. No soy de grandes eventos, ni de ceremonias, ni de jaranas, ni tartas ni cisnes. Pero sí de algo íntimo. Invisible casi. Sé perfectamente en qué lugar. Y hoy, a aquel periodista que me preguntó aquello, le respondo: "sí, me habría gustado". (casarse). "Aunque hoy suena a tirón de pelos. A apretón de dientes. A "¡joder, Max!". Pero bueno, uno no tiene guionizada su vida", declara.

Y manda un recado para los ilusos: "Evitad los mensajes condescendientes de "nunca es tarde", "seguro que sucede", etc. El texto no va de eso. Va de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Gracias".