Cómo superar las infidelidades en 10 pasos y recuperar la confianza en tu pareja

La infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que una pareja puede enfrentar. No solo pone en juego la confianza mutua, sino que también desafía la seguridad emocional y el sentido de identidad de ambos miembros de la relación. A pesar del daño que puede causar, la infidelidad no siempre significa el final de una relación. Con esfuerzo, compromiso y las herramientas adecuadas, podría ser posible superar las infidelidades y tratar de reconstruir una relación sólida y saludable.

El equipo de Alicia Collado, experto en problemas de pareja, lleva muchos años ayudando a personas de todo el mundo a intentar poner en orden su vida sentimental.

Qué son las infidelidades

La infidelidad, en términos simples, es la ruptura de un acuerdo de exclusividad en una relación romántica. Sin embargo, su definición exacta puede variar de pareja a pareja, dependiendo de los acuerdos implícitos o explícitos que se hayan establecido. Tradicionalmente, la infidelidad se ha asociado con el contacto físico o sexual con una persona fuera de la relación. No obstante, en la actualidad, muchos consideran que la infidelidad también puede ser emocional, cuando una persona forma un vínculo emocional profundo con alguien que no es su pareja, compartiendo aspectos íntimos y afectivos que deberían reservarse para la relación principal.

Tipos de infidelidad

Existen varios tipos de infidelidad que pueden ocurrir en una relación:

● Infidelidad física: Implica contacto sexual con otra persona fuera de la relación. Este tipo de infidelidad es la más reconocida y, a menudo, la más dolorosa.

● Infidelidad emocional: Ocurre cuando uno de los miembros de la pareja desarrolla un apego emocional profundo con otra persona, que puede o no involucrar contacto físico. Este tipo de infidelidad puede ser igualmente destructivo, ya que puede implicar una traición de la confianza y la intimidad emocional.

● Infidelidad virtual: Con el auge de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, la infidelidad virtual se ha vuelto más común. Esta puede involucrar intercambios de mensajes, fotos o videos con contenido sexual o íntimo, con personas ajenas a la relación.

● Infidelidad por fantasía: Aunque menos tangible, este tipo de infidelidad implica fantasear persistentemente con alguien fuera de la relación, lo cual puede crear una distancia emocional entre los miembros de la pareja.

Las infidelidades y sus causas

Para abordar y tratar de superar las infidelidades, es crucial entender por qué podrían ocurrir. Las causas de la infidelidad son multifacéticas y pueden estar enraizadas en problemas individuales, de la relación o en un contexto externo.

Problemas individuales

Algunas personas son infieles debido a problemas personales o psicológicos. Estos pueden incluir:

● Baja autoestima: Personas con una baja percepción de sí mismas pueden buscar la validación externa a través de una relación fuera de su pareja.

● Adicciones: Las adicciones al sexo, al alcohol o a las drogas pueden llevar a comportamientos impulsivos, incluyendo la infidelidad.

● Inseguridades: Alguien que se siente inseguro en su relación puede ser infiel como una manera de sentirse deseado o necesario.

● Deseo de novedad: Algunos individuos tienen una alta necesidad de novedad y emoción, lo que puede llevarlos a buscar aventuras fuera de la relación.

Problemas de la relación

Las dificultades dentro de la relación también podrían llevar a la infidelidad. Algunas de las más comunes son:

● Falta de comunicación: La incapacidad de hablar abiertamente sobre problemas o necesidades puede crear una desconexión emocional que empuja a uno de los miembros a buscar consuelo fuera.

● Insatisfacción sexual: Las diferencias en el deseo sexual o la falta de intimidad pueden llevar a la infidelidad como una forma de satisfacer necesidades no cumplidas.

● Rutina y monotonía: Las relaciones que caen en la rutina pueden perder el sentido de excitación y novedad, lo que podría llevar a uno de los miembros a buscar emociones fuera de la pareja.

● Falta de apoyo emocional: Si uno de los miembros de la pareja siente que sus necesidades emocionales no son satisfechas, podría buscar en otro lugar el apoyo y la comprensión que no recibe en su relación principal.

Factores contextuales

El entorno y las circunstancias externas también pueden influir en la infidelidad:

● Oportunidades: Estar en situaciones donde la infidelidad es fácil, como viajes de trabajo o reuniones sociales, podría aumentar la tentación.

● Cambios de vida: Transiciones importantes, como el nacimiento de un hijo, una mudanza o la pérdida de un trabajo, pueden generar estrés y descontento que, si no se manejan bien, podrían desencadenar una infidelidad.

● Entorno social: Las normas culturales y sociales también influyen. En algunas culturas o grupos, la infidelidad puede ser vista con menos severidad, lo que podría hacer que algunas personas se sientan más justificadas para cometerla.

Cómo superar las infidelidades: 3 principios básicos

Tratar de superar las infidelidades es un desafío monumental que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, compromiso. Aunque cada situación es única, hay tres principios fundamentales que, según el equipo de Alicia Collado, podrían guiar a cualquier pareja a través de este proceso:

1. Honestidad radical

La honestidad es la base de cualquier intento de reconciliación después de una infidelidad. Esto no solo significa ser sincero sobre los detalles del acto infiel, sino también sobre las emociones, temores y expectativas que ambos miembros de la pareja tienen. La persona que fue infiel debe estar dispuesta a admitir sus errores sin reservas, mientras que la otra parte necesita expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgada. Este tipo de honestidad puede ser dolorosa, pero es esencial para tratar de reconstruir la confianza.

2. Comunicación abierta y constante

La comunicación abierta es vital para entender qué salió mal y cómo evitar que se repita en el futuro. Esto no sólo implica hablar de la infidelidad en sí, sino también de los problemas subyacentes en la relación. La comunicación debe ser un proceso bidireccional, donde ambos miembros de la pareja se sientan escuchados y validados. Es importante que esta comunicación sea continua, permitiendo a ambos expresar sus sentimientos a medida que evolucionan.

3. Compromiso mutuo con la recuperación

Intentar superar las infidelidades no es algo que pueda hacer una sola persona; requiere un esfuerzo conjunto. Ambos deben estar comprometidos a trabajar en la relación, lo que puede incluir hacer cambios significativos en su comportamiento, acudir a terapia de pareja o establecer nuevas reglas y límites en la relación. Este compromiso también implica un deseo genuino de perdonar y avanzar, en lugar de quedarse atrapado en el pasado.

Por qué somos infieles

La infidelidad puede ser comprendida a través de diversas motivaciones que, si se conocen, podrían ayudar a evitar errores futuros o a sanar una relación. Las razones comunes incluyen la insatisfacción en la relación, como la falta de intimidad o necesidades emocionales no satisfechas, lo que lleva a buscar fuera lo que falta en casa. También puede surgir de una necesidad de validación externa debido a problemas de autoestima, donde la atención de otra persona proporciona un sentido de valor. La impulsividad y el deseo de novedad podrían llevar a la infidelidad cuando una relación se vuelve monótona. En otros casos, una falta de compromiso emocional o apego superficial puede predisponer a la infidelidad. Finalmente, el entorno social también influye, ya que en algunos contextos la infidelidad es vista con menos gravedad o incluso es aceptada, lo que facilita su ocurrencia.

Superar las infidelidades: Cuándo merece la pena

Después de una infidelidad, una de las preguntas más difíciles que una pareja puede enfrentar es si vale la pena intentar superar las infidelidades y tratar de salvar la relación. No hay una respuesta única para todos, pero hay varios factores que, según Alicia Collado, podrían ayudar a tomar esta decisión.

Factores a considerar

● El nivel de compromiso previo: Si la relación ha sido sólida y ambos han estado profundamente comprometidos antes de la infidelidad, podría ser más fácil justificar un esfuerzo por superar la traición.

● La disposición al cambio: Si ambos miembros de la pareja están dispuestos a hacer cambios significativos y trabajar en los problemas subyacentes que llevaron a la infidelidad, entonces podría valer la pena intentar superar las infidelidades.

● El tipo y la duración de la infidelidad: Las infidelidades de una sola vez podrían ser más fáciles de superar que las relaciones prolongadas o múltiples incidentes de infidelidad. Sin embargo, cada situación es única y depende de cómo la pareja decida manejarlo.

● El impacto emocional: Si la infidelidad ha causado un daño emocional tan profundo que uno o ambos no pueden imaginar seguir adelante, podría ser un signo de que es mejor terminar la relación.

Señales de que la relación puede salvarse

● Arrepentimiento genuino: La persona que fue infiel muestra un verdadero arrepentimiento y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño.

● Comunicación abierta: Ambos están dispuestos a hablar abiertamente sobre lo que pasó, sus sentimientos y cómo evitar que vuelva a suceder.

● Disposición a perdonar: La parte que fue traicionada está dispuesta a trabajar en el perdón, aunque esto tome tiempo.

● Voluntad de trabajar en la relación: Ambos están comprometidos a trabajar juntos en la relación, ya sea a través de la terapia, la autoayuda o la adopción de nuevas prácticas en su vida diaria.

Los problemas de pareja más frecuentes

Las infidelidades rara vez ocurren en un vacío. A menudo son el resultado de problemas subyacentes en la relación. Algunos de los problemas más comunes que enfrentan las parejas, y que pueden contribuir a la infidelidad, incluyen:

La falta de comunicación: Es crucial en cualquier relación, y su ausencia podría llevar a malentendidos, resentimientos y desconexión emocional.

La incompatibilidad sexual: La insatisfacción en la vida sexual, debido a diferencias en el deseo o falta de intimidad, podría llevar a uno o ambos a buscar satisfacción fuera de la relación.

Las expectativas no alineadas: Diferencias en las expectativas sobre la relación, como el grado de independencia o el tiempo juntos, podrían generar tensiones si no se discuten abiertamente.

El estrés y falta de tiempo: El estrés diario y la falta de tiempo compartido podrían desconectar emocionalmente a la pareja, a veces llevando a buscar consuelo en otro lugar.

Los problemas económicos: Las tensiones financieras son una fuente importante de conflicto que podría derivar en discusiones, resentimientos y, en algunos casos, infidelidad.

La falta de apoyo emocional: La carencia de apoyo emocional en la relación podría llevar a buscar este apoyo fuera, lo que a veces resulta en infidelidades emocionales o físicas.

Cómo tratar a tu pareja tras una infidelidad

Para el equipo de Alicia Collado, después de que una infidelidad ha sido revelada, la manera en que trates a tu pareja será crucial para determinar si la relación podría ser salvada. Aquí te ofrecen algunos consejos sobre cómo manejar esta situación delicada:

● Practica la empatía

Es fundamental ponerse en el lugar de tu pareja y tratar de entender cómo se siente. Si fuiste tú quien cometió la infidelidad, es importante reconocer el dolor que has causado y estar dispuesto a escuchar, sin defensas ni justificaciones, lo que tu pareja tiene que decir. La empatía implica validar sus emociones, incluso si te resulta difícil oír lo que tienen que decir.

● Establece un espacio seguro para la comunicación

Ambos miembros de la pareja necesitan un espacio seguro para expresar sus emociones sin temor a ser juzgados o atacados. Esto puede significar acordar ciertos momentos para hablar, evitando discusiones impulsivas o en momentos de alta tensión emocional. La comunicación en este contexto debe ser un espacio donde ambos se sientan libres para hablar desde el corazón.

● Asume la responsabilidad

Si fuiste infiel, es esencial que asumas la plena responsabilidad de tus acciones. Evita culpar a tu pareja, a las circunstancias o a factores externos. Reconoce que, independientemente de los problemas que existieran en la relación, la decisión de ser infiel fue tuya. Este reconocimiento es el primer paso para tratar de reconstruir la confianza.

● Permite que tu pareja procese sus emociones

Cada persona reacciona de manera diferente ante una infidelidad, y es importante permitir que tu pareja pase por su proceso emocional. Esto puede incluir ira, tristeza, confusión e incluso comportamientos contradictorios. Es esencial ser paciente y comprender que estas reacciones son parte del proceso de curación.

● Reconstruye la confianza con acciones

La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana; es un proceso gradual que requiere tiempo y acciones consistentes. Si fuiste tú quien fue infiel, es crucial que seas transparente en tus acciones futuras. Esto puede incluir compartir abiertamente tus actividades, ser puntual y cumplir con las promesas que hagas. La transparencia y la coherencia son clave para que tu pareja comience a confiar nuevamente en ti.

● Evita la manipulación emocional

Es importante no usar la culpa o la manipulación emocional como herramientas para intentar acelerar el proceso de reconciliación. Si tu pareja no está lista para perdonar o necesita más tiempo, debes respetar sus tiempos. Forzar el perdón o minimizar sus sentimientos solo agravará el problema y podría dañar aún más la relación.

● Busca ayuda profesional

En muchos casos, es recomendable buscar la ayuda de profesionales que puedan guiar el proceso de reconciliación. Un profesional puede ofrecer un espacio neutral donde ambos puedan explorar sus sentimientos, resolver conflictos y desarrollar estrategias para intentar superar las infidelidades.

Profesionales que pueden ayudarte a superar las infidelidades

Tratar de superar las infidelidades es un proceso complejo que, en muchos casos, puede beneficiarse de la intervención de un profesional. Existen diferentes tipos de ayuda profesional que podrían ser útiles dependiendo de la naturaleza de la infidelidad y de la pareja involucrada.

La terapia de pareja podría ser clave, ya que intenta ayudar a las parejas a entender las causas, mejorar la comunicación y reconstruir la confianza en un entorno seguro. Además, se sugiere la consejería individual para que cada persona aborde sus propios problemas emocionales, una consulta de tarot podría ayudarte en este sentido. Si la infidelidad estuvo relacionada con la sexualidad, la terapia sexual podría ser útil para resolver problemas de intimidad. También se mencionan los recursos espirituales, como los amarres de amor, que algunas personas buscan para intentar superar las infidelidades más rápido y de manera más sencilla. Finalmente, los grupos de apoyo proporcionan un espacio para compartir experiencias y recibir apoyo emocional de quienes han pasado por situaciones similares.

Cómo evitar ser infiel

Intentar prevenir la infidelidad es un objetivo clave para cualquier pareja que desee mantener una relación sana y comprometida. Aquí te presentamos algunas estrategias para tratar de evitar caer en la tentación de la infidelidad.

● Mantén la comunicación abierta

La comunicación es esencial para prevenir la infidelidad. Asegúrate de hablar con tu pareja sobre tus sentimientos, expectativas y necesidades. No dejes que los resentimientos se acumulen; aborda los problemas tan pronto como surjan. La comunicación regular y honesta fortalece el vínculo emocional y reduce el riesgo de que uno de los miembros de la pareja busque consuelo en otra persona.

● Cultiva la intimidad

La intimidad no se refiere solo al sexo, sino también a la conexión emocional y espiritual entre dos personas. Mantén viva la chispa en tu relación invirtiendo tiempo en actividades que disfruten juntos, manteniendo una vida sexual satisfactoria y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. La intimidad fuerte actúa como un escudo contra la infidelidad.

● Establece límites claros

Es importante establecer límites claros con personas externas a la relación. Esto incluye mantener relaciones amistosas dentro de un marco que respete la relación de pareja, evitando situaciones que puedan llevar a la tentación, como reuniones en solitario con alguien que te atraiga. Los límites son esenciales para proteger la integridad de la relación.

● Resuelve los problemas de raíz

No ignores los problemas cuando surjan. Los problemas no resueltos pueden convertirse en resentimientos que, si no se abordan, podrían llevar a la infidelidad. Si sientes que hay algo que te está alejando de tu pareja, es importante enfrentarlo de inmediato, ya sea a través de la conversación o buscando ayuda profesional.

● Evita situaciones de riesgo

Si te encuentras en una situación donde podrías ser tentado a ser infiel, es mejor evitarla por completo. Esto puede incluir limitar el contacto con personas con las que tienes una atracción o abstenerte de situaciones que puedan llevar a una infidelidad.

● Mantén viva la admiración

Una de las claves para tratar de evitar la infidelidad es mantener vivo el respeto y la admiración mutua. Esto significa apreciar y valorar a tu pareja, tanto por sus virtudes como por sus defectos. La admiración constante por tu pareja te recordará por qué te comprometiste en la relación en primer lugar, y reducirá la probabilidad de que busques admiración en otra persona.

Cómo superar las infidelidades paso a paso

Para tratar de superar las infidelidades tienes que ser valiente y tener muy claro tus sentimientos y objetivos. Es un proceso largo y doloroso, pero con la ayuda y los pasos adecuados, podría ser posible sanar y, en algunos casos, fortalecer la relación. Aquí te presentamos el plan del equipo de Alicia Collado de 10 pasos para intentar superar las infidelidades:

Paso 1: Reconoce el dolor y la traición

El primer paso para tratar de superar las infidelidades en tu relación es reconocer plenamente el dolor y la traición que esta ha causado. Ambos miembros de la pareja deben aceptar la realidad de lo que ha sucedido, sin minimizar o negar el impacto emocional.

Paso 2: Tómate un tiempo para reflexionar

Antes de tomar decisiones precipitadas, es importante tomarse un tiempo para reflexionar. Esto puede implicar tomarse un espacio físico o emocional para evaluar la situación con claridad, sin la presión de resolver todo de inmediato.

Paso 3: Decide si deseas seguir adelante juntos

Ambos deben decidir si quieren intentar salvar la relación. Esta es una decisión crucial que debe ser tomada con honestidad y consideración, sin sentirse obligado por la culpa o la presión externa.

Paso 4: Habla abierta y sinceramente

Una vez que se ha decidido intentar superar las infidelidades, es vital tener una conversación abierta y honesta. Este es el momento de hablar sobre lo que sucedió, por qué sucedió, y cómo ambos se sienten al respecto. La transparencia total es clave en este proceso.

Paso 5: Establece nuevas reglas y expectativas

Para intentar evitar futuras infidelidades, es importante establecer nuevas reglas y expectativas claras sobre la fidelidad, la comunicación y el comportamiento dentro de la relación. Esto puede incluir establecer límites sobre lo que ambos consideran aceptable en términos de amistades, redes sociales y tiempo separado.

Paso 6: Busca ayuda profesional

Paso 7: Trabaja en la reconstrucción de la confianza

La confianza se reconstruye con tiempo y acciones coherentes. La persona que fue infiel debe ser especialmente cuidadosa en ser honesta y transparente en todas sus acciones, mientras que la persona traicionada debe trabajar en aprender a confiar nuevamente, lo cual puede requerir mucho tiempo y paciencia.

Paso 8: Enfócate en la sanación emocional

Ambos miembros de la pareja necesitan tiempo para sanar emocionalmente. Esto puede incluir el trabajo en terapia individual, la búsqueda de apoyo en amigos o familiares, o la práctica de actividades que promuevan el bienestar emocional, como la meditación o el ejercicio.

Paso 9: Perdona, pero no olvides

El perdón es esencial para intentar superar las infidelidades, pero esto no significa olvidar lo que pasó. El perdón implica liberar el resentimiento, pero también aprender de la experiencia para evitar que se repita.

Paso 10: Renueva tu compromiso con la relación

El último paso es renovar el compromiso con la relación. Esto puede implicar establecer nuevas metas como pareja, planear actividades juntos, o incluso realizar algún tipo de ceremonia privada para reafirmar su amor y compromiso mutuo.

