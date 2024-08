Los perros también pueden disfrutar de las vacaciones

Durante el verano, muchas familias aprovechan para disfrutar de su tiempo libre en otras ciudades o países. Los días previos al viaje son sinónimo de preparar maletas, buscar el mejor lugar en el que hospedarse o encontrar la mejor oferta de vuelo, entre otros quebraderos de cabeza. Sin embargo, durante estos días las familias también deben encontrar a la persona adecuada para cuidar de sus animales de compañía durante su ausencia para poder disfrutar del viaje con la mayor tranquilidad posible. En la mayoría de casos, los perros o gatos suelen quedarse en casa de otros familiares, pero en otras ocasiones no hay tanta suerte y, por lo tanto, hay que buscar otras alternativas para que no se queden solos en casa.

Muchos particulares se ofrecen a estas familias a través de plataformas sociales o aplicaciones móviles para cuidar o pasear a las mascotas durante estos períodos vacacionales. Las personas interesadas pueden elegir la opción que más se adapte a sus necesidades. «Puedo ir a pasearlos durante las horas establecidas o puedo cuidarlos mientras no están, es decir, no sólo pasearlos, sino también ponerles comida o ver que la casa se encuentra en buenas condiciones», explica el valenciano Sebastián Díaz, que ofrece sus cuidados a través de una reconocida plataforma.

La mayoría de estas personas se definen en sus perfiles como amantes de los animales, por lo que no sólo es una manera de compartir tiempo con estas mascotas, sino también de obtener un beneficio económico de manera fácil y sencilla. «Soy estudiante, por lo que es una manera de ganar dinero, ya que no consigo trabajo en otros lugares porque no tengo experiencia laboral», lamenta. Aunque muchas familias apuestan por este tipo de cuidados, Díaz reconoce que «a veces no confían mucho porque no te conocen o creen que no lo vas a hacer bien». No obstante, la sociedad empieza a cambiar su mentalidad y estas plataformas cada vez ganan más adeptos.

Evitar abandonos

La demanda incrementa durante los meses de verano, ya que es la época en la que las familias se desplazan a otros lugares en mayor medida. Esto permite que viajen «más tranquilamente» y, por lo tanto, se evitan los abandonos, que también se suelen incrementar en esta época.

Antes de ofrecer el servicio, las familias establecen una primera toma de contacto. «Quedamos un día y me presento para conocer al animal. Unos días antes del viaje también tengo un encuentro en el que lo paseo para que no sea tan extraño, ya que ellos también tienen sus costumbres y sus hábitos», reivindica Núria Enguix, quien también ofrece este tipo de servicios. Añade: «Les suelo dar alguna recompensa para que estén contentos y me recuerden».

Además, durante esos días, Enguix, que ha cuidado perros, gatos, cobayas e, incluso, conejos, comparte imágenes y vídeos a sus propietarios para mantener el contacto y la tranquilidad. «Es una manera de que las familias se queden tranquilas y puedan mantener el contacto en todo momento porque son peluditos a los que se les quiere mucho», afirma.

Mantenerse activos

Estas plataformas también permiten que los cuidadores voluntarios incrementen sus actividades deportivas. Para muchos es una fuente clave de motivación para mantenerse activos. La plataforma Préstame tu perrito, que también ofrece este tipo de servicios y cuenta con más de un millón de usuarios en toda Europa, revelaba en una encuetra que el 85,7 % de los encuestados creen que tener un perro es una manera de fomentar salidas al exterior, por lo cual incrementa las rutinas de ejercicio y bienestar físico.

En cuanto a la actividad física específica con perros, el 38,4 % de los usuarios consideraba que era una buena opción de hacer deporte, mientras que el 43,8 % cree que es una buena idea para mantener la actividad física, mientras que el 15,1% ya ha incorporado este hábito en su rutina.

Las actividades deportivas más populares entre estos miembros son el paseo diario, el senderismo con un 21,9 % o salir a correr (canicross). Estas actividades demuestran la versatilidad de opciones que los perros pueden ofrecer para quienes buscan mantenerse activos. Además, los encuestados reconocen que la presencia de este animal les motiva y, por otra parte, les infunde tranquilidad.

Sin duda, estos animales no sólo nos hacen felices con su presencia diari, sino que también nos ayudan a mejorar nuestros hábitos de vida y mantener una rutina física.

