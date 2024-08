Sanidad mantiene la estrategia de vacunación de la viruela del mono solo para los grupos de riesgo

El riesgo de transmisión en Europa de mpox (antes viruela del mono) es bajo, por el momento. De la inquietud extrema, a medida que han ido pasando los días, se ha pasado a rebajar la tensión. Por eso, las medidas adoptadas por la Comisión de Salud Pública, convocada este miércoles para estudiar con las comunidades el rebrote que asola a algunos países del continente africano, no han sido de gran calado. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha recomendado mantener la estrategia de vacunación solo para los grupos de riesgo.

La Comisión aconseja inmunizar a personas que realicen prácticas sexuales de riesgo o personas con riesgo ocupacional, como el trabajo en consultas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que manejen muestras de laboratorio de mpox o que limpien lugares donde se han realizado prácticas sexuales de riesgo. Sanidad también informa que actualmente hay stock de dosis suficientes, además, se puede contar con las que se encuentran en la reserva estratégica.

Además, recomienda reforzar las medidas para la detección y control del mpox, con la vigilancia de los nuevos clados y no se vacunará al 100% de los viajeros que acudan a países con casos. Se están terminado de definir los grupos concretos de viajeros que se les ofrecerá la vacuna en función del viaje y las características personales. Se mantiene la intención de trabajar en origen con la donación de dosis a los países afectados, que es la principal prioridad para el control de la emergencia internacional

Cuatro casos en diez días

Sanidad y las comunidades buscaban armarse antes cualquier cambio de rumbo tras la declaración de la emergencia internacional (hace una semana) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, por cierto, acaba de lanzar un mensaje de tranquilidad. En España, se han confirmado cuatro nuevos casos de viruela del mono con la antigua variante en los últimos diez días.

Si ayer se citaron en la Ponencia de Alertas, en una reunión técnica en la que se insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia y también la vacunación en los grupos de riesgo, este miércoles estaba convocada la Comisión de Salud Pública para estudiar si se modificaba ese protocolo de vacunación frente al mpox y se adoptaban otras medidas adicionales. Finalmente, se ha optado por mantener la estrategia de vacunación que se ya se venía realizando.

Alarma innecesaria

Esta misma mañana, en una entrevista concedida a RNE, la ministra de Sanidad, Mónica García, pedía "no alarmar innecesariamente" y "estar preparados para cualquier escenario", aunque subrayaba que España está "muy bien preparada, no solamente para la vigilancia, sino también para, en caso necesario, la vacunación". En la misma línea, García pedía a las comunidades gobernadas por el PP que "contengan sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos" sobre la viruela del mono.

Ya el lunes, el mismo día en que el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea hablaba de un riesgo de transmisión "bajo" y desaconsejaba el control en fronteras, los técnicos del Ministerio habían avanzado una serie de medidas para frenar la expansión del virus. La primera, la publicación semanal del informe epidemiológico de mpox (que hasta ahora es mensual).

Coordinación aeroportuaria

Si se habla de sanidad exterior, los técnicos aconsejaban una actualización en la información a los viajeros; un incremento de la coordinación con las autoridades aeroportuarias y la recomendación a las personas que tienen previsto viajar a alguno de los países afectados, que se citen en los Centros de Vacunación Internacional para valorar la posible indicación de vacuna (según características clínicas individuales y tipo de trayecto).

También se va a explorar posibilidad de realizar controles en aguas residuales para monitorizar la evolución del virus. Además, se ha reactivado el Grupo de Trabajo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) con la sociedad civil y las sociedades científicas. Ya se han producido dos reuniones en agosto y la próxima será este viernes para elaborar propuestas conjuntamente.

Comportamiento similar

Sanidad ha recordado que los casos detectados de mpox este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022. Además, el departamento que dirige Mónica García considera que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente".

Sobre las vacunas, el departamento que encabeza Mónica García lleva recordando la necesidad de mantener "la vigilancia y el esfuerzo" para el control de mpox y destaca la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad. Según datos recopilados por Sanidad, de las 40.610 personas vacunadas en España, solo 20.900 (50%) han completado la pauta, a pesar de pertenecer al grupo de mayor riesgo.

Control de aguas

Antes de la reunión de la Comisión de Salud Pública de este miércoles, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, subrayaba, en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, que Sanidad "llega tarde" y criticaba algunas de las medidas propuestas por sus técnicos el lunes, como el control de aguas residuales "que no tienen ningún sentido".

Tras el encuentro de este miércoles convocado por el Ministerio, Matute, en declaraciones a los medios, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha dicho que Madrid ha sido capaz de controlar los casos detectados. "Estamos alerta para actuar inmediatamente", ha señalado. En la línea de lo expresado por la Comisión de Salud Pública, la consejera ha señalado "que cualquier persona que viaje a África no tiene por qué vacunarse".

Control y prevención

Matute ha vuelto en insistir en la necesidad de adoptar medidas en las fronteras para el control y prevención, pero, en su entrevista a Telemadrid, ha matizado que en ningún caso Madrid está pidiendo a día de hoy que se cierren fronteras o que se restrinjan los vuelos o los pasajeros. "Estamos diciendo que Sanidad Exterior, que depende del Ministerio, haga su trabajo", ha aclarado e insistido en que los profesionales sanitarios en el aeropuerto de Barajas informen "a los operadores, a los viajeros, a la tripulación, a la Guardia Civil y a la Policía" sobre "qué es el virus, cómo se transmite, qué riesgos tienen, si viajan a esos países o cómo pueden evitar esa transmisión".

Por su parte, la Organización Médica Colegial instaba este miércoles a las autoridades sanitarias a desarrollar guías de práctica clínica que permitan "una respuesta homogénea, universal y basada en la mejor evidencia disponible, así como a implementar las mejoras prometidas en nuestro sistema de salud tras la covid-19, entre ellas: el aumento de plantillas médicas, reforzar la atención primaria y la puesta en marcha de la nueva Agencia de Salud Pública".