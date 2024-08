Canarias se prepara para recibir una nueva oleada de venezolanos

España espera una nueva ola migratoria venezolana tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y la represión posterior del gobierno de Nicolás Maduro. Y Canarias se prepara ya para gestionarla de la mejor manera posible. Asociaciones canario-venezolanas, oenegés y el Gobierno regional adelantan iniciativas para apoyar a los nuevos migrantes que van desde ayudas económicas, sanitarias y psicológicas, hasta redes de apoyo de compatriotas que acompañan al recién llegado en sus búsquedas de vivienda, trabajo y alimentación y trámites administrativos.

Haidee Lozano Márquez, portavoz de la organización Ayuda Humanitaria para Venezuela y la tinerfeña Hermandad Coromotana, destaca que los canarios son un pueblo muy solidario con Venezuela y que las ayudas que reciben los inmigrantes en esta comunidad autónoma no son solo económicas a través de los gobiernos centrales y el regional, sino de oenegés que están haciendo un trabajo efectivo para alimentar, dar asistencia sanitaria, formar para el empleo y asistir psicológicamente a quienes lo requieren.

Entre ellos destacan los casos de Cruz Roja, Caritas, el Centro Loyola-Patio de las Culturas, los agustinianos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Unión Canaria Venezolana (UCV).

165.000 venezolanos en España

La población de venezolanos en España casi se ha multiplicado por siete en los últimos 20 años, pasó de 25.000 a 165.000, según el INE. Los mayores saltos ocurrieron después de 2014.

"Los venezolanos nos hemos organizado bien y estamos apoyándonos mucho por diferentes vías. Además, todos los canarios ayudan. Es una belleza. Recibimos donaciones para gente necesitada y las distribuimos acá y hacia Venezuela también. Euroenvíos, por ejemplo, es una empresa que gratuitamente nos recoge los donativos y los envía", apunta Lozano.

Proceso electoral del 28-J

La noche del 28-J, el poder electoral de Venezuela declaró a Maduro como presidente reelecto sin pruebas: no ha hecho públicas las actas con los resultados de cada centro de votación, mesa por mesa. La oposición, recolectando los comprobantes de multitud de testigos, defiende que Edmundo González es el ganador por abrumadora mayoría. Con el país dividido se han multiplicado desde entonces las protestas multitudinarias y las acciones de represión con el encarcelamiento de más de 2.000 personas. Ya se cuentan 23 fallecidos. Las democracias occidentales piden una verificación de esas actas apoyados por informes tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, que denuncian la falta de transparencia y cumplimiento de estándares democráticos del proceso electoral.

Ante tal laberinto, se da por descontado una nueva gran ola migratoria. Según una encuesta realizada entre el 8 y 11 de agosto por la empresa de análisis demoscópicos Meganalisis, un 43,2% de los consultados piensa abandonar el país.

Ya en el primer semestre de este año llegaron a España 44.000 venezolanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 244 personas por día y cerca de 1.700 por semana.

Naciones Unidas calcula que ocho millones de venezolanos han salido de su tierra en busca de un mejor futuro en las dos últimas décadas, con las administraciones de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Eso equivale a más de una cuarta parte de su población y sin una guerra de por medio. El Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), con una base de datos más amplia, pues, incluye a países que no contabiliza el registro de la ONU, apunta más alto y asegura que el éxodo alcanza los nueve millones.

Es difícil saber con exactitud cuántas personas están saliendo de Venezuela a España o Canarias en particular en estos momentos, «pero sí podemos afirmar que el número crecerá tras lo sucedido el 28 de julio, eso puede actuar como detonante para levantar otra ola migratoria fuerte», afirma el presidente del ODV, Tomás Páez.

Ahora mismo, en el aeropuerto de Tenerife Norte, «los aviones que van para Venezuela salen medio vacíos, con bastantes plazas libres, pero en los que vienen todos los puestos están llenos», destaca el presidente de la UCV, Agustin Rodríguez. «Eso significa que la gente llega por turismo de vacaciones, no solo para migrar, pero muchos terminan quedándose aquí en medio de la situación actual. Y eso está pasando igual en toda España», añade.

La Asociación Solidaridad Venezuela ya ha pedido al Estado facilitar los permisos de residencia y trabajo de inmediato, sin necesidad de solicitar asilo.

Asilo y refugio de venezolanos

En 2023, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de España recibió 60.534 peticiones de asilo y refugio de venezolanos. Eso convirtió a Venezuela en el número uno de este ránking español.

El INE cifra en más de 75.000 los venezolanos con residencia en Canarias en la actualidad, de los que una tercera parte de ellos solo tendría el pasaporte venezolano, el resto, con doble nacionalidad, son venezolanos y españoles al mismo tiempo. Para el consulado del país caribeño en las Islas el número no sobrepasaría, sin embargo, los 4.000.

Un baile de cifras que aún se enreda más si se atiende a los criterios de las asociaciones canarias venezolanas. Al menos dos de ellas manejan cifras muy superiores a estas. "Nuestras estimaciones están alrededor de 100.000 venezolanos viviendo en Canarias", advierte el presidente de la UCV.

Canarias pide acelerar

En la actualidad, los migrantes retornados reciben una ayuda económica del Gobierno central en cuanto llegan a suelo español de 450 euros mensuales que se puede alargar durante 18 meses. Posteriormente, si no consiguen trabajo, ese apoyo se prorrogaría seis meses más.

Además, hay una ayuda única al retornado aparte, de entre 1.000 y 1.500 euros, que gestiona la Viceconsejería de Asuntos Exteriores del Gobierno canario en caso de que el destino sean las Islas y que depende de la vulnerabilidad que tenga esa persona y sus dependientes, informa Carlos Blondell, presidente de la Asociación de Amigos Canarios Venezolanos.

En total, los migrantes pueden recibir hasta 9.600 euros de ayuda económica de ambos gobiernos al llegar a España.

Ayuda económica para migrantes retornados en Canarias

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también ofrece orientación laboral y cursos gratuitos a los migrantes para mejorar sus capacidades y alinearlas mejor con la demanda del mercado laboral español.

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, ha planteado al Estado que se aceleren los procesos de homologación de estudios universitarios y se convalide el carné de conducir, para facilitar la entrada al mercado laboral de los migrantes.

El presidente de la Asociación de Amigos Canarios Venezolanos (AACV), Carlos Blondell, señala como especialmente sangrante la situación de los profesionales sanitarios. "Hace aproximadamente seis años se homologaban esos títulos en cinco o seis meses. Ahora mismo están esperando tres, cuatro, cinco y hasta más años para que puedan trabajar en la salud pública. Y esto es inadmisible. Al venezolano, tanto al retornado como al no retornado y sin papeles, hay que facilitarle el proceso y aportarle servicios básicos para que se reinserte lo más pronto posible a la vida laboral", reclama. También denuncia que los procesos burocráticos siguen siendo muy lentos para satisfacer la demanda de asistencias, que las pensiones de los jubilados venezolanos no están siendo pagadas y que varios convenios bilaterales entre los dos países no se están cumpliendo.