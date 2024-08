Aviso de la Policía al mirar páginas web

La Policía Nacional ha vuelto a lanzar un aviso tras detectar un incremento en algunos de los delitos que afectan mayoritariamente a la población.

La advertencia se ha enviado a trav√©s de los perfiles de la Polic√≠a Nacional en las redes sociales, donde este cuerpo de seguridad insiste en pedir a la ciudadan√≠a que desconf√≠e de algunos correos que simulan ser ellos o incluso un juzgado para enga√Īarles. "No piques", piden desde este cuerpo de seguridad.

C√≥mo act√ļan los delincuentes

En esta ocasión, la estafa consiste en enviar un correo electrónico en el que se adjunta un documento de una supuesta citación judicial en la que se acusa al destinatario de varios delitos de carácter grave, como pornografía infantil.

En concreto, los timadores aseguran que quien recibe esa citación está siendo investigado judicialmente por consultar sitios online de pornografía infantil e incluso por tráfico sexual infantil.

De manera más específica, en la presunta citación o comunicación judicial, se le indica que fue sorprendido o sorprendida realizando estas actividades ilegales al abrir sitios web de pornografía.

Y aquí viene la estafa: los delincuentes le exigen que conteste a ese correo en un plazo máximo de 48 horas para indicar sus alegaciones sobre lo que realmente ocurrió y, así, que puedan estudiar sus argumentos y verificar si son ciertos o no.

En caso contrario, le amenazan, tendrán que remitir su expendiente a la Fiscalía.

Es obvio que es un corta y pega y que, por ejemplo en Espa√Īa, lo que ellos utilizan para referirse a la Fiscal√≠a, la Procuradur√≠a General de Justicia del Estado, ni siquiera existe, pero la jerga legal enreda y asusta a mucha gente y hay m√°s de una persona que ha picado y ha ca√≠do en la trampa.

Por este motivo, la Policía Nacional lanza esta advertencia para recordar a la ciudadanía que debe "desconfiar de correos electrónicos en los que citan" a alguien y le "acusan de delitos". Porque ni han sido enviados por la Policía Nacional ni por el juzgado. "No nos cansaremos de repetir que no somos nosotros", subrayan, y animan: "No piques, no contestes y elimina".